Les unités relevant du poste de la Sûreté nationale de Kalâat el-Andalous (gouvernorat de l'Ariana) ont mené, le 17 novembre 2026, une descente dans un entrepôt anarchique de la région dédié au traitement illégal d'importantes quantités de lait liquide.

À l'issue de cette opération, deux individus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, tandis qu'un troisième suspect fait l'objet d'un avis de recherche, afin de poursuivre les investigations et d'identifier l'ensemble des parties impliquées dans cette affaire.

Selon des informations recueillies par Mosaïque FM, cette perquisition a permis la saisie d'un camion, de deux grandes citernes et de plus de 2 000 litres de lait impropre à la consommation. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur plusieurs fûts en plastique non conformes à l'usage alimentaire, des récipients métalliques, des équipements de réfrigération et de congélation, ainsi que des quantités de produits chimiques prohibés, de soude et de lactosérum périmé. Des réactifs liquides destinés à falsifier la densité du lait et à en altérer les caractéristiques ont par ailleurs été découverts sur place.

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D'après les premiers éléments de l'enquête, cet entrepôt servait à couper le lait avec de l'eau et à y intégrer des substances frauduleuses, avant d'écouler les quantités ainsi traitées auprès de sociétés industrielles spécialisées dans la fabrication de produits dérivés laitiers.