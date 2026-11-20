Plus de 800 millions de dinars (MD), c'est le coût des projets de protection contre les inondations actuellement en cours, a indiqué le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Salah Zouari.

Le ministère a programmé en parallèle de nouvelles interventions dans 11 villes pour réduire les risques de crues et préserver les zones urbaines. S'adressant aux membres de l'ARP et du Conseil National des Régions et des Districts, aux premières heures de vendredi, lors de la séance plénière commune consacrée au budget du ministère pour 2027, le ministre a détaillé le calendrier.

Le ministère lancera l'appel d'offres pour la protection de la Manouba avant fin décembre 2026, puis programmera le projet d'El Alaa en 2027. À Kairouan, il achèvera la partie restante du projet, notamment, à oued El Borj. S'agissant de la protection du littoral, le ministre a rappelé que le ministère et l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), rattachée au ministère de l'Environnement, se partagent les rôles, citant Zarzis et Salakta.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux y avancent dans une première partie et les procédures d'attribution des marchés pour les autres parties touchent à leur terme. Dossier promotion des conditions de vie des citoyens dans les quartiers résidentiels, Zouari a indiqué la deuxième génération du programme de réhabilitation continue, assurant que le ministère en achèvera les derniers projets en 2028.

En 2027, le département préparera déjà la troisième à travers l'établissement de la liste des quartiers, des priorités et des financements. L'objectif étant de passer à l'exécution sans perdre de temps. Il a évoqué, dans ce contexte, l'avancement de plusieurs projets de réhabilitation à Gafsa, El Meknassi, Tabarka, Kairouan, Sbeïtla, Gabès et Béja.

Ces projets en sont à des stades divers, entre achèvement des procédures d'attribution, signature des marchés, évaluation des offres et préparation des conventions nécessaires au démarrage des travaux.

Enfin, la zone « Béja El Mostakbel » de 33 hectares, d'un coût d'environ 30 MD, le marché a été attribué à une entreprise, a révélé Zouari, ajoutant que les travaux de ce chantier démarreront avant fin 2026.