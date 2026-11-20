S'ils remportent la victoire cet après-midi à Béja, les banlieusards prendront de la distance par rapport à leur hôte en portant l'écart à six points. Un adversaire direct dont il faut se débarrasser.

Alors qu'on est à la moitié de la première phase du championnat, on peut dire que les Marsois sont dans la lignée, étant donné qu'ils ne sont pas loin de l'objectif fixé pour cette saison, à savoir la terminer au milieu du tableau.

Occupant la 11e place du classement avec 6 points au compteur, les Marsois accusent un retard de 6 points par rapport au PS Sakiet Eddaier et l'USM, respectivement cinquième et sixième.

Cela dit, pour ne pas s'éloigner de l'objectif escompté, il ne faut pas gaspiller des points au passage et savoir en glaner face aux concurrents directs. L'Olympique de Béja, adversaire du jour, en fait partie. L'hôte des Marsois, avant-dernier au classement, accuse trois points de retard sur eux . Le battre tout à l'heure permettrait aux hommes de Imed Ben Younès de prendre de la distance en creusant l'écart à six longueurs d'avance.

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En somme, l'ASM n'est pas loin d'atteindre son objectif, mais il n'est pas à l'abri non plus. Pour garder ce cap, il faudra oser et marquer des buts tout à l'heure sur la pelouse du Stade Boujemaa Kmiti. Quand on sait que l'hôte des banlieusards n'est pas au meilleur de sa forme, le battre à domicile est dans les cordes de la bande à Imed Ben Younès.

Retour de Traïdi et Khaloui

Cet après-midi, le coach marsois récupère ses deux joueurs de milieu, rétablis de blessure. Omar Traïdi, touché aux adducteurs face à l'ESS le 12 septembre, s'est remis sur pied et est apte à jouer un match entier. Quant à Mohamed Amine Khaloui, guéri d'une blessure au tendon, il devra faire son entrée en cours du jeu.

Cela dit, aucun joueur n'est suspendu. Le seul qui manque à l'appel est le milieu offensif, Haroun Ayari, dont la saison est terminée à cause d'une grave blessure aux adducteurs. Pour mettre la balle dans les filets béjaois, Imed Ben Younès pourra compter sur Koussay Maacha, Firas Aifia, ou encore Rayan Hamrouni. Une chose est sûre, à défaut d'une victoire, il faut ramener au moins un point de Béja. C'est le minimum requis, même si la victoire est largement dans les cordes des "Vert et Jaune". Les Marsois sont, en tout cas, avertis : on n'est qu'à la moitié de la première phase du championnat, les points comptent déjà double.