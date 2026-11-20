Le cinéma tunisien sera représenté par « De l'autre côté » de Ridha Tlili, « Tunis-Berlin » de Nidhal Guiga et « Na'Dine » d'Abdallah Yahya.

Douze longs-métrages documentaires issus de neuf pays arabes et africains ont été sélectionnés pour la compétition officielle de la 37e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), prévue du 12 au 19 décembre 2026 à Tunis.

Dévoilée mardi soir sur la page officielle du festival, cette sélection réunit trois films tunisiens, quatre productions du monde arabe et cinq oeuvres africaines. Elle s'inscrit dans une édition qui célèbre le 60e anniversaire de la création des JCC.

Le cinéma tunisien sera représenté par « De l'autre côté » de Ridha Tlili, « Tunis-Berlin » de Nidhal Guiga et « Na'dine » d'Abdallah Yahya.

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La compétition arabe compte notamment deux films palestiniens, «Revolutionaries Never Die» de Mohanad Yaqubi et « Sama » de Rabab Khamis. L'Algérie sera présente avec « Alea Jacarandas » de Hassen Ferhani, tandis que le Soudan concourra avec « Nothing Happens After the Revolution» d'Ibrahim Omar.

Cinq films porteront les couleurs du continent africain : « Lonan Tché » de Joël Akafou (Côte d'Ivoire), « Cher Ancêtre » de Lova Nantenaina (Madagascar), «Atcha Atcha » de Mamadou Dia (Sénégal), « L'empreinte » d'Yvette Haberisoni (Burundi) et « Trop C'est Trop » d'Elisé Sawasawa (République démocratique du Congo).

Cette annonce intervient au lendemain de la révélation de la sélection officielle des courts-métrages, qui compte quinze films en compétition.

La semaine dernière, le festival avait également dévoilé sa sélection nationale, toutes sections compétitives confondues, composée de treize films tunisiens : trois longs-métrages de fiction, trois documentaires, quatre courts-métrages et un film retenu dans la nouvelle section internationale « Nouvelles Visions », consacrée aux premiers et deuxièmes longs-métrages des cinq continents.

Fondées en 1966, les JCC célèbrent six décennies d'existence avec l'Égypte comme pays invité d'honneur et un focus consacré au cinéma contemporain d'Afrique de l'Est.

En marge des compétitions, le festival proposera des projections hors compétition dans les sections « Panorama du cinéma tunisien » et « Cinéma du Monde ».

Le volet professionnel « Carthage Pro » accueillera, pour sa part, les ateliers « Chabaka » et « Takmil », qui accompagnent les projets en développement et en post production à travers des bourses et des prix attribués par les partenaires du festival.

Les lauréats des Tanits d'or, d'argent et de bronze seront dévoilés lors de la cérémonie de clôture, prévue le 19 décembre au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la culture de Tunis.