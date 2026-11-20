Les outils de contrôle parental aux utilisateurs des services de télécommunications et d'internet en Tunisie seront gratuits, a annoncé le ministre des Technologies de la communication. La nouvelle est tombée sous les lambris du Bardo, avec la netteté rassurante d'un verrou que l'on pose enfin sur une porte trop longtemps restée entrouverte. Désormais, en Tunisie, les outils de contrôle parental seront gratuits.L'intention est louable, le geste nécessaire, le bouclier le bienvenu. Mais ne nous berçons pas d'illusions technologiques : un cadenas, fût-il offert par la République, n'a jamais remplacé la main qui veille.

Car le véritable vertige de notre époque ne réside pas dans le coût d'un filtre numérique, mais dans cette étrange alchimie qui pousse nos enfants -- et parfois nous-mêmes, par mimétisme ou par orgueil -- à jeter leur intimité en pâture à l'ogre algorithmique. Nous avons élevé une génération de funambules numériques, fascinés par le vide, qui confondent l'existence avec l'exposition et le lien avec le « like ». À peine sortis de l'enfance, ils livrent leur géolocalisation comme on donne son adresse à un inconnu, racontent leurs failles à des écrans sans visage et gravent dans le marbre éternel du web des impulsions qui ne devraient durer que l'espace d'un battement de cils.

Or, internet a la mémoire d'un éléphant et la morale d'un corsaire. Ce que l'on publie à quinze ans par jeu, par défi ou par solitude devient, à vingt-cinq ans, une cicatrice indélébile, une arme entre les mains des prédateurs ou une entrave silencieuse. L'écran n'est pas un journal intime fermé à double tour ; c'est une place publique où les murs ont des oreilles et les ombres des intentions.

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C'est ici que commence notre véritable devoir de parents, celui qu'aucun opérateur téléphonique ne pourra jamais télécharger à notre place. Il ne s'agit pas de transformer le foyer en mirador numérique, ni de jouer au gendarme derrière l'épaule de nos adolescents. L'interdit sans explication n'a jamais produit que des contournements habiles. Il s'agit d'éduquer à la pudeur de soi, d'apprendre à nos enfants que le jardin secret n'est pas un archaïsme poussiéreux, mais le refuge même de leur liberté future.

L'outil gratuit annoncé par le ministère est une béquille précieuse. Mais pour que nos enfants marchent droit dans cette jungle virtuelle, il leur faut bien plus qu'un logiciel : il leur faut notre présence, notre parole, et cette vieille sagesse qui consiste à rappeler que ce qui a le plus de valeur dans une vie est précisément ce que l'on choisit de ne pas montrer.