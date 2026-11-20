Le Sultanat d'Oman travaille à l'élaboration d'une stratégie nationale de transport aérien avancé, avec la participation d'un consortium international dirigé par GUAMobility. Des expérimentations sont prévues en décembre 2026, tandis que les compétences et les entreprises tunisiennes sont encouragées à explorer les possibilités de participation, notamment dans les domaines des drones, de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Le transport aérien avancé pourrait constituer un nouveau domaine de coopération technologique entre la Tunisie et le Sultanat d'Oman. Les compétences tunisiennes en ingénierie, en recherche scientifique et en innovation sont notamment susceptibles d'apporter une contribution à cette stratégie, selon Son Excellence Dr. Hilal bin Abdullah Al-Sanani, ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisie.

Dans un entretien accordé à La Presse de Tunisie à l'occasion de la fête nationale omanaise, le diplomate a indiqué que son pays accorde une attention croissante au développement des transports et des technologies avancées, conformément aux objectifs de la Vision Oman 2040.

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Dans ce cadre, les autorités omanaises travaillent à l'élaboration d'une stratégie nationale de transport aérien avancé, en coordination avec les organismes compétents et avec la participation d'un consortium international dirigé par GUAMobility. Cette démarche vise notamment à permettre aux institutions et aux entreprises concernées de découvrir les applications pratiques de ces nouvelles technologies.

Les expérimentations prévues en décembre 2026 constituent, à cet égard, une occasion pour les acteurs spécialisés de s'intéresser aux possibilités offertes par ce secteur.

L'ambassadeur estime que les compétences tunisiennes dans les domaines de l'ingénierie, des technologies, de la recherche scientifique et de l'innovation pourraient apporter une réelle valeur ajoutée à cette initiative, notamment dans les secteurs des drones, de la robotique, de l'intelligence artificielle et des villes intelligentes.

Il a précisé que l'ambassade oeuvre à renforcer les contacts entre les institutions et les compétences tunisiennes et leurs homologues omanaises, tout en encourageant les entreprises tunisiennes spécialisées à prendre connaissance des programmes et des opportunités proposés par les organismes organisateurs, dans le respect des conditions et des procédures en vigueur.

Au-delà de cette initiative, le Sultanat d'Oman souhaite également élargir la coopération avec la Tunisie dans le domaine de l'innovation, à travers le développement des partenariats entre les universités, les centres de recherche et les start-up des deux pays.

L'objectif est de favoriser les échanges d'expertise et de développer des solutions technologiques adaptées aux besoins de développement des deux pays, en faisant des nouvelles technologies un levier supplémentaire du partenariat tuniso-omanais.