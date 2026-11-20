En marge des négociations intergouvernementales tuniso-allemandes 2026, un contrat de don de 20 millions d'euros a été signé ce soir le mercredi 18 novembre au Ministère des Affaires Etrangères et des Tunisiens à l'Etranger entre le ministère des Affaires Étrangères, l'Office National de l'Assainissement (ONAS) et la Banque Allemande de Développement (KfW), agissant pour le compte du Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) en faveur de la modernisation complète de la station d'épuration Choutrana I - au service de l'assainissement du Grand Tunis.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du « Programme d'Efficience Energétique du Pôle environnemental Choutrana ». Ce pôle constitue la principale infrastructure du système d'assainissement du Grand Tunis, assurant le traitement des eaux usées au bénéfice de près d'un million d'habitants.

Le projet bénéficiera également d'un cofinancement de l'Agence Française de Développement (AFD) et de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) dans le cadre de l'approche européenne JEFIC (Joint European Financiers for International Cooperation), avec une contribution significative de la partie tunisienne. Il vise à améliorer durablement la performance environnementale et énergétique de l'installation, tout en apportant une contribution importante à la protection de l'écosystème du Golf de Tunis. Ce projet contribue ainsi à la fois à l'amélioration des infrastructures urbaines de traitement des eaux usées et à la protection des ressources naturelles en Tunisie.

Pour la coopération financière allemande, la KfW soutient des programmes de développement dans la région MENA, sur le continent africain dans son ensemble, en Asie, en Amérique latine et en Europe du Sud-Est. Elle soutient les pays partenaires pour qu'ils puissent améliorer les conditions de vie de leurs populations tout en préservant le climat, les ressources rares et l'environnement. Son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité est indéfectible, avec pour objectif ultime la création d'emplois.

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