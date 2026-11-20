Le sélectionneur de l'équipe olympique tunisienne, Anis Boujelbene, a fait part à la Fédération tunisienne de football (FTF) de son souhait de quitter ses fonctions, à la suite de l'échec de la sélection à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23), qualificative pour les prochains Jeux olympiques, rapporte Mosaïque FM.

Anis Boujelbene avait pris les commandes de la sélection olympique au début du mois de janvier 2026.

Sous sa direction, l'équipe tunisienne a notamment terminé à la deuxième place du tournoi de Toulon et remporté la médaille d'argent aux Jeux méditerranéens de Trente 2026.