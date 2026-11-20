Tunis — De la sauvegarde de la médina de Tunis à la recherche archéologique, en passant par la construction de nouveaux établissements universitaires et les échanges architecturaux, près de sept décennies de coopération tuniso-française ont marqué l'évolution de l'architecture et des politiques de préservation du patrimoine en Tunisie.

Cette coopération a été au centre d'une table ronde intitulée « Héritages croisés : 70 ans de coopération patrimoniale entre la Tunisie et la France », organisée jeudi soir à l'Institut français de Tunisie (IFT), qui a également mis en lumière les enjeux de transmission et d'accessibilité des connaissances accumulées.

Les discussions ont porté sur le patrimoine archéologique et le patrimoine bâti, de l'ancien au moderne et au contemporain, en mettant notamment l'accent sur la sauvegarde de la médina de Tunis, l'évolution de l'architecture et les influences croisées entre les deux pays.

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Sur le volet archéologique, le chercheur à l'Institut national du patrimoine (INP), Haïthem Abidi, intervenant à distance par visioconférence, a retracé l'évolution d'une coopération engagée dès les années 1960 sur des sites tels que Carthage et Bulla Regia, avant de s'étendre à Dougga, Utique et Thysdrus (El Jem). Cette coopération a donné lieu à des programmes pluridisciplinaires de recherche associant archéologues, architectes, géomorphologues et céramologues. Les travaux couvrent les fouilles, la conservation et la restauration, le recours aux nouvelles technologies, les publications scientifiques et les expositions.

Les chantiers-écoles, les stages et les mobilités scientifiques constituent également des instruments de transmission des savoir-faire et de formation des jeunes chercheurs. Haïthem Abidi a souligné l'importance de renforcer la coproduction des connaissances, le partage des responsabilités scientifiques et la diffusion des résultats.

Un éclairage historique complémentaire a été apporté depuis la salle par l'archéologue, universitaire et muséologue Habib Ben Younes, ancien responsable de l'INP, s'appuyant sur 42 années d'expérience au sein de l'institution et sur sa participation aux sessions de la commission mixte tuniso-française. Il a distingué deux périodes, avec une coopération essentiellement axée sur l'archéologie et des projets ciblés avant 1990, et, à partir de cette date, une ouverture à l'architecture et aux musées, à l'initiative de la partie tunisienne.

Évoquant les échanges autour des collections et des objets tunisiens, les opérations d'identification et de documentation ainsi que les liens noués avec des institutions à Marseille et la Faculté de Tunis, il a également relevé les difficultés d'accès, en Tunisie, à certaines publications issues de ces partenariats, parfois disponibles uniquement dans des bibliothèques spécialisées.

Sur le patrimoine bâti, l'architecte et urbaniste Jallel Abdelkefi est revenu sur les premières mobilisations pour sauver la médina de Tunis face aux projets de percées urbaines, marquées par la création de l'Association de sauvegarde de la médina (ASM) en 1967 et les premiers relevés architecturaux.

Il a souligné le tournant décisif qu'a représenté l'appel à l'UNESCO face aux menaces pesant sur la médina et Carthage, permettant d'inscrire la sauvegarde dans une stratégie globale de développement économique et social.

Selon lui, ces collaborations internationales, menées avec des équipes françaises, mais aussi bulgares et italiennes, ainsi qu'à travers des échanges universitaires, se sont d'abord construites sur le terrain, à l'initiative des professionnels, avant même la signature d'accords officiels.

L'architecte et chercheuse Salma Gharbi a, pour sa part, exploré les influences réciproques entre les deux rives de la Méditerranée. À travers le parcours de l'architecte Bernard Zehrfuss, elle a montré comment les références de l'architecture traditionnelle tunisienne ont nourri la réflexion architecturale moderne, y compris dans des réalisations conçues en France, à l'image du Musée gallo-romain de Lyon inspiré des habitats troglodytiques du Sud tunisien.

La coopération internationale a aussi accompagné la construction de nouveaux établissements, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur. Salma Gharbi a évoqué la Faculté des sciences, à laquelle Zehrfuss a été associé dans le cadre d'une sollicitation de l'UNESCO, ainsi que l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT), issue d'une coopération soviétique, et la Faculté de droit, fruit d'une coopération américaine.

L'architecte Denis Lesage a, de son côté, retracé son parcours de coopérant français arrivé en Tunisie en 1972. Il a d'abord contribué à la mise en place de l'enseignement supérieur de l'architecture, alors impulsé par Safia Farhat au sein de l'Institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme, avant de rejoindre, de 1980 à 1992, l'Association de sauvegarde de la médina (ASM). Il a également alerté sur le manque de « culture architecturale et urbaine », appelant à renforcer « la diffusion » pour « persuader la jeunesse tunisienne qu'elle a un patrimoine extraordinaire ».

La rencontre a pris fin sur les perspectives de renouvellement de ces partenariats dans le cadre du projet SAWN, financé par le Fonds Équipe France (FEF) du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Coordonné par le Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et l'IFT, avec des acteurs tunisiens du patrimoine, ce projet accompagne une dizaine de jeunes porteurs d'initiatives dans la valorisation du patrimoine archéologique et bâti, notamment à travers les outils numériques et l'intelligence artificielle.

Le programme prévoit également trois chantiers-écoles dédiés aux métiers du patrimoine ainsi qu'une étude conjointe sur le cadre juridique des centres anciens, destinée à doter les professionnels d'un manuel pratique.

Au fil des échanges, les intervenants ont exprimé une préoccupation commune, celle de faire des acquis de ces sept décennies un patrimoine de connaissances partagé, mieux diffusé et accessible aux nouvelles générations, aux professionnels et aux communautés locales.