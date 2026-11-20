Du 25 au 28 novembre 2026, Tanger accueillera la 18ᵉ édition du Forum international MEDays, placée sous le thème « Monde fragmenté : le temps des choix ». Plus de 8 000 participants et 300 intervenants internationaux sont attendus dans la ville marocaine pour débattre des grandes mutations géopolitiques et économiques. Au centre des discussions : la place de l’Afrique dans un ordre mondial en recomposition, les enjeux de souveraineté et les perspectives de coopération entre les pays du Sud.

Dans un monde traversé par des tensions géopolitiques persistantes, des rivalités économiques et des défis sécuritaires croissants, l’Afrique cherche à renforcer son influence sur les grandes décisions internationales. C’est dans ce contexte que se tiendra, du 25 au 28 novembre 2026, la 18ᵉ édition du Forum MEDays, au Palais des Arts et de la Culture de Tanger, au Maroc.

Organisé par l’Institut Amadeus, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ce rendez-vous international réunira des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des responsables d’institutions internationales, des investisseurs et des experts issus de plus de 120 pays.

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Pendant quatre jours, les échanges porteront sur les transformations des rapports de force mondiaux et les choix stratégiques auxquels sont confrontés les pays africains. Entre recherche de nouveaux partenaires, impératifs de développement et volonté d'autonomie économique, le continent entend défendre davantage ses priorités dans les discussions internationales.

Une diplomatie africaine au premier plan

Surnommé le « Forum du Sud », MEDays s’est progressivement imposé comme un espace de dialogue entre l’Afrique, le monde arabe et les autres régions du Sud global.

Cette édition réunira plusieurs personnalités politiques de premier plan, notamment les présidents Julius Maada Bio de Sierra Leone, Azali Assoumani des Comores et Mohamed Irfaan Ali du Guyana, ainsi que les Premiers ministres Mahamane Lamine Zeine du Niger et Philip J. Pierre de Sainte-Lucie.

Le Sénégal sera notamment représenté parmi les intervenants annoncés par son ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang. L’ancien président sénégalais Macky Sall figure également au programme, aux côtés du ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, et de l’ancien président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Cette participation illustre l’importance accordée aux enjeux diplomatiques africains, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires au Sahel, les mutations des alliances internationales et la recherche de nouvelles formes de coopération régionale.

Au-delà des rencontres diplomatiques, les discussions devraient également porter sur la capacité des États africains à défendre des positions communes sur les grandes questions économiques et stratégiques.

Souveraineté économique et financement du développement

L’économie constituera l’un des principaux axes de cette 18ᵉ édition. Alors que de nombreux pays africains cherchent à mobiliser davantage de financements pour leurs infrastructures et leur industrialisation, le Forum entend favoriser les échanges entre décideurs publics, institutions financières et investisseurs.

Prévu le 25 novembre, le MEDays Investment Summit réunira des acteurs économiques autour du financement des infrastructures, des minéraux critiques, de l’industrialisation et de l'émergence de nouvelles chaînes de valeur.

Pour les économies africaines, ces questions revêtent une importance particulière. Le défi ne consiste plus seulement à attirer des investissements étrangers, mais aussi à favoriser la transformation locale des ressources, la création d’emplois et le développement d’industries capables de renforcer la compétitivité du continent.

Les échanges aborderont également l’intégration économique africaine et les possibilités de coopération entre les pays du Sud, dans un environnement international où la diversification des partenariats devient un enjeu stratégique.

Énergie, numérique et sécurité alimentaire au programme

Au-delà des questions financières, le Forum MEDays 2026 accordera une place importante aux transformations technologiques et énergétiques.

Intelligence artificielle, souveraineté numérique, hydrogène vert, sécurité énergétique et innovation financière figureront parmi les sujets abordés.

Pour les pays africains, ces mutations représentent à la fois des opportunités de développement et de nouveaux défis. La maîtrise des technologies, l’accès à une énergie fiable et la capacité à développer des compétences locales apparaissent désormais comme des conditions essentielles pour renforcer leur autonomie économique.

Les discussions porteront également sur la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes et le leadership féminin.

Autant de problématiques qui rappellent que les grandes ambitions géopolitiques et économiques doivent aussi se traduire par des améliorations concrètes des conditions de vie des populations.

Tanger, un espace de dialogue pour les choix de demain

À travers cette nouvelle édition, le Forum MEDays entend rapprocher les réflexions diplomatiques des réalités économiques et sociales des pays du Sud.

Pour l’Afrique, l’enjeu sera notamment de faire entendre ses priorités dans les débats sur la gouvernance mondiale, tout en identifiant de nouvelles possibilités de coopération et d’investissement.

À quelques semaines de l’année 2027, les rencontres de Tanger pourraient ainsi offrir un aperçu des orientations diplomatiques et économiques qui façonneront les relations entre l’Afrique et ses partenaires internationaux.

Reste à savoir dans quelle mesure les engagements et les discussions issus de ce rendez-vous pourront déboucher sur des initiatives concrètes au bénéfice du développement du continent.