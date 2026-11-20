La Somalie a ordonné, jeudi 19 novembre 2026, l’expulsion de l’ambassadeur des Émirats arabes unis, lui accordant 72 heures pour quitter le territoire. Mogadiscio accuse Abou Dhabi d’ingérence dans ses affaires intérieures et de soutien à des administrations régionales échappant au contrôle du pouvoir fédéral. Une nouvelle escalade diplomatique qui ravive les tensions autour du Somaliland et des infrastructures portuaires stratégiques de la Corne de l’Afrique.

Les relations entre la Somalie et les Émirats arabes unis connaissent une nouvelle dégradation. Réuni jeudi à Mogadiscio sous la présidence du Premier ministre Hamza Abdi Barre, le Conseil des ministres somalien a décidé d'ordonner le départ de l'ambassadeur émirati dans un délai de 72 heures et de rappeler son propre représentant diplomatique à Abou Dhabi pour consultations.

Annonçant ces mesures à la presse, le ministre somalien de l'Information, Abdulfatah Qasim Mohamud, a accusé les Émirats arabes unis de mener des actions portant atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la sécurité nationale de son pays.

Les autorités fédérales dénoncent ce qu'elles considèrent comme une ingérence persistante dans les affaires intérieures somaliennes. Elles ont également annoncé leur intention de saisir leurs partenaires internationaux et de prendre des mesures pour défendre l'unité du pays.

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Le Somaliland et les ports au cœur du différend

Cette décision intervient après plusieurs mois de tensions liées aux relations qu'entretient Abou Dhabi avec certaines administrations régionales somaliennes.

Mogadiscio reproche notamment aux Émirats arabes unis de développer des partenariats politiques, économiques et sécuritaires avec le Somaliland, le Puntland et le Jubaland sans passer par les institutions fédérales.

Le différend concerne particulièrement les infrastructures portuaires de Berbera, Bosaso et Kismayo, situées sur des axes maritimes stratégiques reliant la Corne de l'Afrique au golfe d'Aden et à l'océan Indien.

Les investissements émiratis dans ces installations constituent un enjeu économique majeur, mais alimentent également les tensions sur la répartition des compétences entre le gouvernement central et les administrations régionales.

Le Somaliland, qui a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991, demeure au centre de ces désaccords. Mogadiscio accuse notamment Abou Dhabi d'avoir favorisé la reconnaissance de cette région par Israël, une évolution que les autorités somaliennes considèrent comme une atteinte à l'intégrité territoriale du pays.

Ces accusations, contestées par les Émirats arabes unis, illustrent les rivalités d'influence qui traversent une région devenue stratégique pour le commerce maritime et la sécurité internationale.

Une crise diplomatique engagée depuis janvier

Les tensions entre les deux pays s'étaient déjà aggravées en janvier 2026, lorsque le gouvernement fédéral somalien avait annoncé l'annulation des accords conclus avec les Émirats arabes unis dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la coopération économique, notamment portuaire.

Cette décision avait été rejetée par plusieurs administrations régionales, qui contestent le droit de Mogadiscio de mettre fin à des partenariats concernant leurs territoires.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a récemment accusé Abou Dhabi de soutenir financièrement et politiquement certaines autorités régionales opposées au gouvernement fédéral, ainsi que de contribuer à la mise en place de dispositifs sécuritaires échappant au commandement national.

Pour Mogadiscio, ces pratiques compromettent les efforts de consolidation des institutions fédérales dans un pays confronté depuis plusieurs décennies à des divisions politiques et à l'insécurité.

Abou Dhabi rejette les accusations

Les autorités émiraties ont vivement dénoncé la décision somalienne, qu'elles considèrent comme une nouvelle escalade susceptible de compromettre les relations bilatérales.

Le ministère émirati des Affaires étrangères a rejeté les accusations de Mogadiscio et regretté que les différends politiques internes somaliens affectent les relations entre les deux pays.

Abou Dhabi affirme avoir contribué pendant plusieurs années au développement économique, à l'assistance humanitaire et au renforcement des capacités sécuritaires de la Somalie.

Les autorités émiraties ont également indiqué avoir fermé leur ambassade à Mogadiscio et retiré leur personnel diplomatique dès janvier 2026, à la suite de précédentes tensions avec le gouvernement fédéral.

Une nouvelle incertitude pour la Corne de l'Afrique

Cette crise intervient à un moment particulièrement sensible pour la Somalie, déjà confrontée à des désaccords politiques internes, à des défis sécuritaires persistants et à des tensions autour du processus électoral.

Elle survient également après la fin de la mission politique des Nations unies dans le pays, qui jouait notamment un rôle d'accompagnement dans le dialogue entre les différents acteurs somaliens.

Au-delà du différend bilatéral, cette confrontation souligne les enjeux de souveraineté et d'influence dans la Corne de l'Afrique, où les infrastructures portuaires, les routes commerciales et les partenariats militaires occupent une place croissante dans les stratégies des puissances régionales.

Pour Mogadiscio, l'enjeu est désormais de réaffirmer l'autorité du gouvernement fédéral sur les relations extérieures du pays. Pour Abou Dhabi, il s'agit de préserver ses intérêts économiques et stratégiques dans une région essentielle aux échanges maritimes internationaux.

À ce stade, les mesures annoncées ne constituent pas une rupture formelle des relations diplomatiques. Elles témoignent néanmoins de la profondeur des divergences entre les deux capitales, dont l'évolution pourrait avoir des répercussions sur les équilibres politiques et sécuritaires de la région.