Le président de la JICA, M. Akihiko Tanaka, et le président du Groupe de la Banque, Dr Sidi Ould Tah. En arrière-plan, M. Kazuki Watanabe, directeur général adjoint du Bureau des affaires internationales du ministère des Finances du Japon qui a assisté à la signature de l’accord de financement en faveur du Fonds africain de développement le 13 novembre 2026 à Tokyo.

Des institutions africaines et japonaises de financement, de garantie et d'assurance ont examiné, lundi 16 novembre 2026 à Tokyo, des pistes de collaboration autour de projets concrets en Afrique, avec un objectif commun : mieux combiner capitaux privés, technologies, financements, garanties et mécanismes de partage des risques pour accélérer les investissements sur le continent.

Présidée par Atsuo Kuroda, président-directeur général de l'Agence japonaise d'assurance-crédit export (NEXI), qui accueillait la rencontre, la table ronde des chefs d'entreprise sur le développement et l'investissement en Afrique a réuni des responsables de plusieurs institutions africaines et internationales de financement, d'assurance et de garantie : le Groupe de la Banque africaine de développement, Afreximbank, l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (ATIDI), la Société islamique pour l'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (ICIEC), membre du Groupe de la Banque islamique de développement, et l'Export Credit Insurance Corporation of South Africa (ECIC).

Leurs échanges ont porté sur la mobilisation de capitaux privés à long terme et sur les moyens de mieux répartir les risques afin de transformer les opportunités africaines en investissements viables et à grande échelle.

Participant à la rencontre, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah, a appelé ces partenaires à traduire les discussions en actions concrètes et transformatrices.

« L'Afrique ne manque pas d'opportunités. Notre tâche collective consiste à créer les conditions permettant à ces opportunités de devenir des investissements durables à grande échelle », a-t-il souligné.

Plusieurs collaborations existantes illustrent cette approche : la chaîne de valeur agricole développée avec Mitsui et le groupe de négoce africain ETG ; la production d'engrais au Nigeria avec Toyo Engineering et Indorama ; le projet géothermique de Menengai au Kenya, associant notamment Toyota Tsusho, Fuji Electric, JBIC et NEXI ; ainsi que le projet Coral North FLNG au Mozambique. La coopération avec SMBC, le deuxième groupe bancaire japonais, autour des « obligations samouraï » (« Sustainability Samurai Bonds ») illustre également le potentiel des marchés de capitaux japonais pour l'Afrique.

Pour le président Ould Tah, aucune institution ne peut supporter seule l'ensemble des risques liés aux grands investissements. La Banque peut apporter des financements, des garanties, la préparation de projets et la connaissance des marchés africains, tandis que les institutions d'assurance et de garantie, les organismes de crédit à l'exportation et le secteur privé peuvent apporter les capacités de couverture des risques, les technologies, l'expertise et les capitaux. « Transformons l'esprit de cocréation en partenariats plus solides, en investissements plus importants et en valeur durable pour l'Afrique comme pour le Japon », a-t-il appelé en conclusion.

La rencontre a ouvert la voie à un approfondissement de la coopération autour de projets capables d'associer expertise technologique japonaise, capitaux privés, financements, garanties et instruments de partage des risques afin de faire émerger des investissements à plus grande échelle sur le continent. Cette approche s'inscrit dans l'ambition de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD), portée par le Groupe de la Banque pour mieux coordonner les institutions financières africaines, mobiliser davantage de capitaux et renforcer la capacité du continent à financer son propre développement.