Rome — Pour l'instant, il s'agit avant tout d'une guerre de l'information, menée sur les réseaux sociaux, dans l'espoir que les armes réelles continuent de se taire et qu'une solution pacifique puisse être trouvée à une crise qui dure depuis bien trop longtemps. Il s'agit du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, occupée par la suite par le Maroc et revendiquée par le Front Polisario (Front de libération populaire de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro), le mouvement qui lutte pour l'indépendance du territoire et qui, en février 1976, a proclamé la naissance de la République arabe démocratique du Sahara.

Le Polisario s'est d'abord heurté non seulement au Maroc, mais aussi à la Mauritanie, qui avait occupé une partie du territoire sahraoui. En 1979, Nouakchott a signé un accord de paix avec le Front, se retirant des zones occupées. Le conflit avec le Maroc s'est en revanche poursuivi jusqu'en 1991, date à laquelle un accord de cessez-le-feu a été conclu, prévoyant une période transitoire de cinq ans, à l'issue de laquelle un référendum aurait dû avoir lieu. La population du territoire contesté aurait ainsi pu se prononcer sur son avenir et sur l'indépendance.

Le référendum n'a toutefois jamais eu lieu et, depuis lors, le Sahara occidental vit dans une sorte de limbes administratifs et politiques. Le Maroc a construit une longue ligne défensive, appelée « berm », qui sépare les zones sous le contrôle de ses forces - y compris les zones côtières et celles riches en phosphates - des territoires essentiellement désertiques situés plus à l'est, où est présent le Polisario.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est la MINURSO (Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental) qui, jusqu'à présent, assurait le suivi du cessez-le-feu et surveillait le processus politique. Le 30 octobre dernier, cependant, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas renouvelé le mandat de la mission. La proposition de renouvellement présentée par les États-Unis prévoyait, en effet, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire et l'abandon définitif de l'hypothèse d'un référendum, qui constituait l'objectif initial de la mission de l'ONU. La Russie a opposé son veto à la proposition américaine, ouvrant ainsi une nouvelle phase d'incertitude quant à l'avenir de la présence des Casques bleus.

Le risque est désormais que les militaires marocains et les miliciens du Polisario se retrouvent à nouveau face à face. Le 10 novembre, le Front Polisario a proclamé la mobilisation générale de ses forces, mais aucun affrontement n'a été signalé à ce jour. À ce stade, c'est surtout la guerre de l'information qui semble prévaloir.

Comme l'a rapporté un reportage de la chaîne française RFI, certains comptes sur les réseaux sociaux ont diffusé des images qui montreraient de prétendus ravitaillements en armes du Polisario par l'Algérie, qui a toujours été le principal soutien du Front, ainsi que de prétendus renforts des troupes marocaines le long de la frontière. Les vérifications menées par les rédacteurs ont toutefois révélé que ces images avaient été manipulées à l'aide de l'intelligence artificielle. Certains communiqués attribués au Polisario, faisant référence à de prétendues « nouvelles acquisitions d'équipements militaires auprès de partenaires fiables », se sont également avérés faux.

Cela n'exclut bien sûr pas la possibilité d'une reprise du conflit armé. Le Front Polisario, bien qu'affaibli sur le plan militaire, peut encore compter sur le soutien de l'Algérie, qui a récemment lancé un signal d'avertissement, bien qu'indirect, à l'encontre du Maroc.

Le 15 novembre, lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2026-2027 à la Cour suprême d'Alger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré : « L'inondation de l'Algérie par la drogue est devenue une véritable guerre contre notre peuple et notre jeunesse, mais nous pourrions être contraints de nous rendre à la source de fabrication de ces drogues, dans le cadre du droit à la légitime défense. »

Les propos de Tebboune ont été interprétés par plusieurs observateurs comme un message implicite adressé au Maroc, accusé d'être l'un des plus grands producteurs mondiaux de cannabis. Une déclaration qui s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques déjà vives entre les deux pays et qui risquent désormais de s'exacerber davantage avec la réouverture de la crise au Sahara occidental.