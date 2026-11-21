communiqué de presse

Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone de santé de Bunyakiri, au Sud-Kivu, Médecins Sans Frontières (MSF) appelle toutes les parties au conflit à respecter et à protéger les civils, les structures de santé et le personnel humanitaire.

Frappes de drones et évacuation de l'hôpital de Bunyakiri

Depuis le 6 novembre 2026, les affrontements se sont intensifiés dans la zone de santé de Bunyakiri entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les Wazalendos, et le Front pour la Refondation de la Nation (FRN), anciennement connu sous le nom d'AFC/M23, contraignant de nombreuses personnes à fuir la zone.

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Le 13 novembre 2026, la situation sécuritaire s'est davantage détériorée à la suite de frappes de drones dans le secteur de Bulambika, notamment à proximité de zones habitées et de l'Hôpital général de référence (HGR) de Bunyakiri, soutenu par MSF. Cette insécurité a provoqué de nouveaux déplacements de population, des civils fuyant par crainte d'une escalade de la violence. Parmi les personnes déplacées figurent également des membres de l'équipe MSF à Bunyakiri. Nous sommes très préoccupé·es par leur sécurité et tentons toujours d'établir le contact avec certains de nos employés pour confirmer où ils se trouvent.

Par ailleurs, à la suite de ces frappes dans les environs immédiats de l'HGR, le personnel soignant a dû transférer les services vers le centre de santé de Maibano pour des raisons de sécurité, en s'efforçant d'y transporter les 76 patients qui étaient hospitalisés au moment des attaques.

Une continuité des soins menacée face au choléra et au paludisme

Cette relocalisation soulève de sérieuses préoccupations quant à la sécurité des patients et à la continuité des soins médicaux essentiels, menaçant la prise en charge de milliers de personnes. Ces inquiétudes sont d'autant plus vives que la majeure partie des fournitures médicales, des médicaments et des équipements se trouve toujours à l'HGR, les équipes n'ayant pas encore pu les acheminer à Maibano. Ces derniers mois, l'HGR a enregistré en moyenne plus de 1 280 admissions par mois, dont 1 438 nouvelles admissions pour le seul mois d'octobre, ce qui souligne le rôle crucial de cet hôpital pour les communautés de toute la zone.

Les déplacements de populations, la dégradation des conditions de vie et l'accès limité aux soins accentuent encore la vulnérabilité des communautés touchées. Ces risques sont d'autant plus préoccupants que les affrontements en cours perturbent l'assistance humanitaire et compliquent l'approvisionnement en médicaments et en matériel médical. Ces événements surviennent alors que la zone de santé fait déjà face à une épidémie de choléra et à un pic de cas de paludisme, aggravant encore la situation sanitaire.

MSF maintient son action malgré la réduction de ses équipes

En étroite coordination avec le ministère de la Santé, MSF reste déterminée à poursuivre ses activités médicales dans la zone de santé de Bunyakiri et à fournir une assistance essentielle à la population. Toutefois, nos équipes ont été contraintes de réduire temporairement leur présence à Bunyakiri, en relocalisant une partie des équipes à Bitale et à Bukavu afin de limiter leur exposition aux hostilités. MSF a fait don de médicaments et de fournitures médicales aux centres de santé de la zone afin de contribuer à la continuité des soins. Cependant, les difficultés d'accès liées aux combats compliquent l'évaluation de l'évolution des besoins médicaux par les équipes ainsi que l'adaptation de l'aide en conséquence.

« Nous espérons pouvoir reprendre l'ensemble de nos activités médicales dans la zone dès que possible, afin de rétablir la continuité de l'approvisionnement en médicaments et des services de santé pour la population. Cela ne sera toutefois possible que si la sécurité des civils, des patients et du personnel médical peut être garantie », souligne Giulia Panseri, cheffe de mission de MSF au Sud-Kivu.

Dans la zone de santé de Bunyakiri, MSF soutient l'Hôpital général de référence de Bunyakiri ainsi que les centres hospitaliers de Bitale et de Tchigoma, en assurant des soins de santé secondaires. Nous appuyons également quatre centres de santé situés à Bagana, Muoma, Miowe et Bitale pour la fourniture de soins de santé primaires. À travers ces structures, MSF soutient des services vitaux, notamment la prise en charge du paludisme et de la malnutrition, les soins maternels, les urgences ainsi que la prise en charge médicale des survivantes de violences sexuelles.

« Nous appelons toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations au nom du droit international humanitaire et à garantir la protection des civils, des structures de santé, des patients et du personnel humanitaire. Toutes les mesures doivent être prises pour garantir que les personnes dans le besoin puissent accéder aux soins en toute sécurité », conclut Giulia Panseri.