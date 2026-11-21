Des zones industrielles en plein essor, mais des jeunes toujours sans perspectives. C'est le constat amer dressé par Jeannot Ndong Obiang, citoyen engagé et membre de la société civile gabonaise.

Selon lui, la présence des grandes entreprises autour d'Essassa, de Nkok et du PK27 devrait être une véritable opportunité pour les jeunes des localités environnantes. Pourtant, dans les faits, de nombreux jeunes peinent encore à trouver des emplois stables et correctement rémunérés.

Des emplois précaires et dangereux

Au-delà du chômage, Jeannot Ndong Obiang dénonce la précarité de certains emplois proposés aux jeunes locaux, les conditions de sécurité au travail jugées insuffisantes et les accidents professionnels dont des travailleurs auraient été victimes.

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Pour l'acteur de la société civile, il n'est pas acceptable que ceux qui vivent au plus près des usines soient aussi les plus exposés et les moins protégés.

Foncier, déguerpissements et manque de formation

L'alerte ne s'arrête pas à l'emploi. Il soulève également les difficultés foncières, les déguerpissements subis par les populations, le manque d'infrastructures de base et l'insuffisance de formations adaptées aux besoins réels des entreprises.

Comment intégrer les jeunes dans les entreprises si aucune formation ne les prépare aux métiers qui y sont demandés ? s'interroge-t-il.

Un appel aux autorités et aux entreprises

Pour Jeannot Ndong Obiang, le développement industriel ne doit pas se limiter à l'installation des entreprises et aux chiffres économiques. Les populations qui vivent à proximité doivent aussi en ressentir concrètement les bénéfices.

Il appelle donc les autorités et les entreprises à accorder une attention réelle à l'emploi local, à la sécurité des travailleurs et à la formation des jeunes.

« À quoi sert le développement d'une zone si les jeunes qui y vivent restent sans perspectives ? », la question reste posée.