Luanda — L'équipe nationale angolaise de football pour amputés n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du Championnat du monde, s'inclinant 4-1 face au Maroc ce vendredi matin au Mexique.

L'Angola ne parvient donc pas à reconquérir le trophée perdu en 2022 face à la Turquie et disputera les éliminatoires pour les places de 5 à 8. Ce vendredi, il doit affronter l'Espagne à 22h00.

L'équipe nationale avait dominé la phase de groupes avec sept points, après des victoires 2-0 contre le Ghana et la Colombie, un match nul et vierge contre l'Irak, puis une victoire 2-1 contre la Pologne en huitièmes de finale.