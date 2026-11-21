Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside ce vendredi, à la Cité de l'Union africaine, la 103e réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen de la situation générale du pays et des principaux dossiers de l'action gouvernementale.

Les travaux portent notamment sur le contexte sécuritaire et humanitaire dans le pays, ainsi que sur la situation épidémiologique, avec un accent particulier sur le suivi des actions de sensibilisation et de mobilisation des populations dans le cadre de la riposte contre Ebola.

Le Conseil va également examiner l'état et l'administration du territoire, avec un point spécifique sur le projet « Smart-Kinshasa » et son extension nationale. Il se penchera également sur l'évolution récente de la situation sur le marché des changes ainsi que des biens et services, présentée par le Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC).

Plusieurs autres points d'information sont inscrits à l'ordre du jour, entre autres la publication du premier Rapport semestriel sur l'économie et les territoires, les perspectives de publication du Guide opérationnel des projets de Partenariat Public-Privé, la rationalisation des comptes d'affectation spéciale et des établissements publics, ainsi que la modernisation de l'administration foncière.

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Le Conseil se penchera par ailleurs sur l'organisation de la campagne nationale des « 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles », édition 2026, et sur la célébration de la Journée internationale des personnes avec handicap.

Au titre des dossiers soumis à l'examen et à l'adoption, le Conseil examinera notamment des mesures relatives au renforcement et à la sécurisation de l'approvisionnement électrique de la ville de Kinshasa, au secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi qu'à l'organisation de la première édition du Concours national de beauté « MISS-RDC » et de la Semaine congolaise du Tourisme.

Les membres du Gouvernement procéderont également à l'examen et à l'adoption de plusieurs textes, dont le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, ainsi que trois projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de financement conclus avec des partenaires au développement. Parmi ces textes figure également le projet de loi modifiant et complétant la loi portant création du Fonds National d'Entretien Routier « FONER ».

Enfin, le Conseil procédera à l'approbation du relevé des décisions de sa 102e réunion, tenue le vendredi 6 novembre 2026.