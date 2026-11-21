Luanda — La progression de la production nationale, conjuguée aux mesures incitatives mises en place par le Gouvernement angolais en faveur des opérateurs économiques locaux, a permis de réduire de 31 % les importations de produits alimentaires en Angola, a indiqué le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

S'exprimant vendredi, en réponse aux préoccupations soulevées par les députés de l'Assemblée nationale, lors d'une réunion des commissions de travail spécialisées avec les ministres du secteur de l'Économie réelle, le responsable a souligné que cette baisse des achats à l'étranger intervient dans un contexte marqué par la croissance démographique et l'augmentation de la demande intérieure.

Il a également relevé que cette évolution s'est accompagnée du maintien de la stabilité des prix et d'un taux d'inflation à son niveau le plus bas depuis 2015.

Le ministre d'État a, par ailleurs, plaidé pour la poursuite des mesures de protection en faveur des producteurs nationaux, tout en identifiant le secteur des matériaux de construction comme un autre domaine prioritaire.

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Il a réaffirmé que le pays « ne doit pas continuer à consacrer ses devises à l'importation de biens qu'il est en mesure de produire localement ».

Selon José de Lima Massano, cette orientation vise à développer les chaînes de valeur nationales, à stimuler la création d'emplois, à accroître les revenus des ménages et à renforcer les capacités d'exportation du pays.

Privatisations et gestion des ressources publiques

S'agissant des privatisations, le ministre d'État a indiqué que, dans le cadre de la dynamisation de l'économie, le bilan du programme de privatisation faisait également ressortir environ 122 unités économiques concernées, entre cessions totales et ouvertures du capital à des investisseurs privés.

Il a souligné que ce processus avait permis de relancer des entreprises à l'arrêt et de générer près de 7 000 nouveaux emplois. Par ailleurs, sept entreprises sont désormais cotées en Bourse, avec un actionnariat qui compte plus de 30 000 nouveaux investisseurs.

Abordant la question des finances publiques, le responsable gouvernemental a écarté l'idée selon laquelle l'État disposerait de ressources excédentaires. Il a précisé que la phase actuelle « n'est pas celle d'un réaménagement budgétaire », mais plutôt celle d'une recherche d'une allocation optimale des ressources, conformément aux orientations du Budget général de l'État et du Plan national de développement.

José de Lima Massano a, par ailleurs, rappelé que le développement durable exige des investissements structurels à long terme dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'approvisionnement en eau, l'assainissement de base, l'énergie électrique et les infrastructures routières.

Il a également mis en avant les interventions engagées sur le terrain pour atténuer les effets de la sécheresse dans les bassins du Bero et du Bentiaba, dans la province de Namibe, ainsi que dans celui du Cunene. Il a, en outre, annoncé la création prochaine d'une entité spécifiquement chargée de la gestion de l'île de Luanda, en tant que zone à vocation touristique.

Sur le volet des bonnes pratiques financières, le ministre d'État a évoqué la correspondance du Groupe d'action financière (GAFI), datée du 19 novembre, qui reconnaît les progrès accomplis par l'Angola en matière de supervision fondée sur les risques et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il a précisé que l'Angola demeure soumis à une surveillance renforcée et figure sur une liste de suivi renforcé, et non sur une « liste noire ».