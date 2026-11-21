Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Botswana, Sandro de Oliveira, s'est rendu vendredi dans la localité de Dukwi, située à environ 130 kilomètres de Francistown, afin de s'enquérir des conditions de vie de la communauté angolaise qui y est établie.

Cette localité accueille plus de 370 ressortissants angolais ayant trouvé refuge au Botswana durant la période du conflit armé en Angola.

Au cours d'une rencontre avec les membres de la communauté, originaires de différentes provinces du pays, le diplomate a pris connaissance de leurs principales préoccupations ainsi que des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

Parmi les doléances soulevées, le manque d'accès à l'eau potable a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur. Sensible à cette préoccupation majeure, Sandro de Oliveira a fait part de son engagement à entreprendre des démarches auprès des autorités et des institutions compétentes, en vue d'identifier des solutions susceptibles d'améliorer les conditions de vie des compatriotes établis dans cette localité.

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La communauté a également sollicité l'appui de l'ambassade pour retrouver des membres de leurs familles restés en Angola, avec lesquels de nombreux ressortissants ont perdu tout contact à la suite du conflit armé.

En réponse à cette préoccupation, Sandro de Oliveira a réaffirmé la disponibilité de la mission diplomatique à assurer le suivi des doléances exprimées et à oeuvrer, en coordination avec les institutions compétentes, à la mise en place de mécanismes susceptibles de faciliter les retrouvailles familiales.

À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa reconnaissance au Gouvernement et au peuple botswanais pour l'hospitalité et la solidarité dont ils ont fait preuve en accueillant les ressortissants angolais contraints de quitter leur pays en raison de la guerre.

Pour le diplomate, le camp de Dukwi constitue un symbole des relations d'amitié et de solidarité entre l'Angola et le Botswana, témoignant des liens historiques de fraternité qui unissent les deux peuples.

La présence de l'ambassadeur et de sa délégation a été accueillie avec satisfaction par les membres de la communauté, qui y ont vu un signe de rapprochement avec les autorités diplomatiques angolaises ainsi qu'un nouvel espoir quant à la résolution des difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Dans le cadre de son programme de travail dans les régions de Tutume et de Dukwi, Sandro de Oliveira a également été reçu par le commissaire du district de Tutume, Ewetse Selelo, ainsi que par l'autorité traditionnelle de Dukwi, Bokani Bakani. Les échanges ont notamment porté sur le renforcement du dialogue et de la coopération avec les autorités locales.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la mission diplomatique angolaise pour renforcer l'assistance consulaire et consolider les liens de proximité avec les ressortissants angolais établis au Botswana, notamment ceux de la communauté de Bela Vista, à Dukwi.