Luanda — Le Journal électronique de pêche devrait prochainement offrir des solutions numériques plus performantes, structurées et fiables, en vue d'améliorer la gestion des ressources halieutiques nationales, a indiqué vendredi, à Luanda, Reis Jamba, conseiller chargé des questions technologiques auprès du ministère de la Pêche et des Ressources marines.

S'exprimant auprès de l'ANGOP, en marge du Conseil consultatif de ce département ministériel, le responsable a souligné que cette initiative constitue une étape importante dans le processus de modernisation du secteur de la pêche en Angola, dans la mesure où elle permettra de remplacer progressivement les systèmes d'enregistrement manuels.

Selon Reis Jamba, cet outil vise à moderniser les procédures de collecte, d'enregistrement, de centralisation et de suivi des données relatives aux activités de pêche dans le pays.

Il a rappelé qu'une part importante de ces informations est traditionnellement consignée sur des supports papier, une pratique qui ralentit les opérations de collecte, de traitement et d'analyse des données.

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La plateforme permettra ainsi d'enregistrer les navires de pêche concernés, les espèces capturées, les volumes débarqués ainsi que les différentes catégories de captures, notamment les captures ciblées, accessoires et rejetées, a expliqué le responsable.

Il a précisé que, dans la pratique, tout opérateur dûment autorisé pourra accéder à la plateforme afin d'y renseigner les données relatives à ses activités de pêche.

À titre d'exemple, après chaque opération de pêche, l'utilisateur pourra saisir les informations concernant les espèces capturées, les quantités correspondantes ainsi que la classification des prises.

Pour Reis Jamba, le Journal électronique de pêche constitue également une opportunité de renforcer les capacités de suivi du secteur, d'améliorer la production des statistiques halieutiques et de soutenir la prise de décisions sur la base de données plus récentes et plus fiables.

Il a indiqué que la mise en service de cet outil reste subordonnée à l'achèvement de certaines procédures administratives et institutionnelles, indispensables pour garantir un déploiement structuré et conforme au cadre réglementaire en vigueur.

Le responsable a ajouté que le ministère de la Pêche et des Ressources marines prévoit de mettre en place un programme intensif de formation et de renforcement des capacités, destiné à préparer les futurs utilisateurs à la prise en main de la plateforme.

Le Conseil consultatif des pêches, qui s'achève ce jour, se tient sous le thème : « Garantir la durabilité des ressources marines et promouvoir la sécurité alimentaire ».

Les travaux portent sur plusieurs thématiques, notamment la « Pêche continentale, durabilité environnementale et développement des communautés » ainsi que la « Gouvernance bleue : sécurité maritime et lutte contre la pêche illégale pour la protection des ressources et l'affirmation de la souveraineté océanique », entre autres.