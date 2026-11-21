Luanda — La lutte contre la pêche illégale en Angola exige un renforcement des mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance des activités maritimes, a reconnu vendredi, à Luanda, le secrétaire d'État à la Pêche et à l'Aquaculture, Victor Chilamba.

Intervenant à l'ouverture du Conseil consultatif du secteur, le responsable a souligné que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) constitue une menace qui dépasse le simple cadre des infractions administratives, dans la mesure où elle compromet la durabilité des ressources halieutiques et la gestion du patrimoine aquatique national.

Selon Victor Chilamba, cette pratique porte atteinte à la conservation des ressources, fausse les conditions de concurrence, pénalise les opérateurs respectueux de la réglementation et affaiblit la capacité de l'État à garantir une exploitation ordonnée de son capital naturel.

Il a, à cet égard, plaidé pour une amélioration de l'efficacité des dispositifs de contrôle et de surveillance, reposant sur des informations fiables, une meilleure coordination institutionnelle, des moyens adaptés et une culture du respect de la réglementation impliquant l'ensemble des acteurs du secteur.

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« L'autorité de l'État ne se limite pas à l'exercice du pouvoir de sanction à l'égard des contrevenants ; elle consiste également à créer les conditions pour que la légalité soit la règle et non l'exception », a-t-il souligné.

Dans cette perspective, le Gouvernement accorde une importance particulière à la coopération entre les services de contrôle, les institutions chargées de la sécurité maritime, les organismes de contrôle douanier, les opérateurs économiques et les autres entités intervenant dans la gouvernance des ressources, a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'État a également appelé à accorder une attention accrue à la pêche artisanale maritime et continentale, ainsi qu'à l'aquaculture, au regard de leur contribution à l'économie des communautés, à l'inclusion sociale et à la valorisation des potentialités locales.

Dans cette optique, il a estimé que les investissements structurels doivent être appréciés à l'aune de leur capacité réelle à remédier aux insuffisances, à améliorer les infrastructures, à réduire les pertes, à stimuler la transformation des produits et à élargir les opportunités économiques.

« Nous avons besoin d'investissements répondant à des besoins clairement identifiés, de projets dont la mise en oeuvre puisse faire l'objet d'un suivi et de résultats soumis au contrôle de l'opinion publique », a-t-il conclu.