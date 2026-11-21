Luanda — La formation de Primeiro d'Agosto a renoué avec le succès en championnat national de première division (Girabola), en s'imposant vendredi face au São Salvador do Kongo sur le score de 3 buts à 1, au stade Álvaro Buta, en match d'ouverture de la 11e journée.

Après une série de quatre rencontres consécutives sans victoire, les hommes de Filipe Zanza ont retrouvé le chemin du succès, faisant preuve d'un réalisme offensif appréciable pour s'adjuger les trois points en déplacement.

Paxe a ouvert le score à la 38e minute, avant que le capitaine Bonifácio ne double la mise à la 56e minute. Alors que la formation locale tentait de revenir dans la partie, Anderson a réduit l'écart à la 90e minute. Mais Tombé a définitivement scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel (90e+5), portant le score final à 3-1 en faveur des visiteurs.

Grâce à cette victoire, les Rouge et Noir portent leur total à 19 points et rejoignent Bravos do Maquis à la quatrième place du classement. De son côté, le São Salvador do Kongo conserve la dixième position avec 11 points.