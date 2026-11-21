L'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) du Haut-Ogooué s'est réunie ce jeudi 19 novembre 2026 à Franceville, dans le cadre des préparatifs du Conseil Provincial de l'UDB dans le Haut-Ogooué, sous la supervision de la Vice-Présidente, la Compagnonne Bâtisseuse Elodie Diane Fouefoue Epse Sandjoh et du Vice-Président du Bureau du Congrès Provincial, le Compagnon Bâtisseur Gilles Nembe.

Cette rencontre a été marquée par un moment de concertation, d'échanges et de mobilisation entre les Compagnons Bâtisseurs, afin de préparer dans les meilleures conditions cette importante échéance politique.

UDB, Ensemble, Bâtissons le Gabon !

G2 engagé, G2 déterminé, G2 fidèle à la vision.