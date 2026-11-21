Après les découvertes effectuées dans certaines zones de pêche du littoral gabonais, notamment dans le secteur d'Acaé, l'Honorable Justine Judith Lekogo apporte son soutien aux opérations de démantèlement engagées par les autorités.

Pour la députée, cette intervention met en lumière un problème qui dépasse largement la simple occupation anarchique du domaine maritime : narcotrafic, dégradation environnementale, occupation d'espaces sensibles et possibles défaillances administratives. Elle appelle à poursuivre les opérations, à assainir durablement ces espaces et à établir toutes les responsabilités.

Ayant pris connaissance des informations rendues publiques ces derniers jours sur les découvertes effectuées dans certaines installations présentées comme des zones de pêche, l'Honorable Justine Judith Lekogo tient à saluer la détermination du Président de la République, Chef de l'État, ainsi que l'engagement des forces de défense et de sécurité dans les opérations de démantèlement de ces installations.

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Pour l'élue, les révélations sur les quantités de stupéfiants découvertes, les conditions d'occupation de certains espaces et les dégradations environnementales constatées sont particulièrement préoccupantes. Elles démontrent que derrière certaines activités présentées comme de simples activités de pêche pourraient se dissimuler des pratiques criminelles organisées.

« Nous ne pouvons pas continuer à considérer ces installations comme de simples campements de pêcheurs alors que les découvertes effectuées révèlent des réalités autrement plus préoccupantes. La lutte contre le narcotrafic est une question de sécurité nationale. Elle concerne directement la protection de notre jeunesse, la tranquillité de nos familles et l'avenir de notre pays », souligne-t-elle.

Une alerte qui dépasse la seule question du narcotrafic

L'Honorable Justine Judith Lekogo rappelle que les préoccupations liées à l'occupation anarchique de certaines zones du littoral et à la destruction progressive de la mangrove ne sont pas nouvelles.

Depuis plusieurs années, l'installation de campements et de constructions précaires dans ces espaces sensibles suscite des interrogations, notamment sur les conséquences environnementales, les conditions d'occupation et l'absence apparente de contrôle suffisamment rigoureux.

La mangrove constitue pourtant un patrimoine écologique majeur. Elle joue un rôle essentiel dans la protection du littoral, la préservation de la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes marins.

« La mangrove n'est pas un terrain vague sur lequel chacun peut s'installer à sa convenance. Nous avons une responsabilité envers notre environnement et envers les générations futures. Il est inadmissible que des espaces aussi précieux soient progressivement dégradés et transformés en zones d'occupation incontrôlée, voire en lieux servant de couverture à des activités illicites », estime la députée.

Poursuivre les opérations et engager un véritable assainissement

Tout en saluant les opérations actuellement menées, l'élue appelle les autorités compétentes à ne pas s'arrêter aux premières interventions.

Elle plaide pour un véritable travail de nettoyage et d'assainissement de ces espaces, qui passe par le démantèlement des installations irrégulières, la récupération des emprises sensibles, la sécurisation permanente des zones libérées et la restauration des mangroves dégradées.

Elle estime également que les contrôles doivent être étendus aux autres zones du littoral susceptibles de présenter les mêmes risques.

Pour elle, il ne saurait être question de laisser se reconstituer, après le passage des forces de sécurité, les mêmes installations et les mêmes circuits clandestins.

« Il faut aller jusqu'au bout. Le démantèlement ne doit pas être une opération ponctuelle. Il faut empêcher durablement la réinstallation de ces réseaux et reprendre le contrôle de ces espaces. Le Gabon ne doit en aucun cas devenir une plateforme de transit et de distribution de drogues dures. Nous devons agir maintenant, avec fermeté et responsabilité, avant que ces phénomènes ne prennent des proportions encore plus difficiles à maîtriser. »

La responsabilité des administrations également au cœur des interrogations

L'Honorable Justine Judith Lekogo soulève par ailleurs une question qu'elle juge fondamentale : celle des responsabilités administratives dans l'installation et la persistance de ces occupations.

Comment de telles installations ont-elles pu se développer dans des zones aussi sensibles ? Des autorisations ont-elles été délivrées ? Des documents administratifs ont-ils permis certaines occupations ? Quels services ont assuré le contrôle de ces espaces ?

Autant d'interrogations qui, selon elle, nécessitent des investigations approfondies.

La députée appelle à l'ouverture d'enquêtes administratives et judiciaires afin de vérifier la régularité des éventuelles autorisations délivrées et d'identifier les responsabilités de toute personne ayant pu faciliter des occupations illégales ou protéger des activités criminelles.

Elle considère que la lutte contre le narcotrafic ne peut être pleinement efficace si elle se limite aux seuls occupants des installations, sans remonter aux éventuelles complicités et défaillances qui auraient permis à ces situations de prospérer.

« Il ne suffit pas de démanteler les installations. Il faut également comprendre comment elles ont pu s'implanter, qui a éventuellement facilité leur installation et pourquoi les mécanismes de contrôle n'ont pas permis d'intervenir plus tôt. Si des responsabilités sont établies, elles doivent être assumées. Aucun agent public ne doit bénéficier d'une quelconque protection lorsqu'il est impliqué dans la facilitation d'activités illégales. »

La souveraineté et la protection de la jeunesse comme priorités

Pour l'élue, la question dépasse enfin les considérations sécuritaires et environnementales. Elle touche directement à la souveraineté nationale.

Le Gabon ne peut accepter que des espaces de son territoire échappent progressivement au contrôle de l'État ou deviennent des bases arrière pour des organisations criminelles.

Elle insiste toutefois sur la nécessité de distinguer les acteurs économiques qui exercent légalement leurs activités des personnes impliquées dans des réseaux criminels, sans stigmatisation fondée sur la nationalité ou l'origine.

L'objectif doit rester le respect de la loi, la protection du territoire national et le démantèlement de toutes les organisations qui menacent la sécurité collective.

En saluant le travail des autorités, l'Honorable Justine Judith Lekogo encourage le Gouvernement, les forces de défense et de sécurité ainsi que l'ensemble des services compétents à maintenir cette dynamique et à inscrire ces opérations dans une stratégie durable de lutte contre le narcotrafic, de protection du patrimoine naturel et de restauration de l'autorité de l'État.

« La République doit être plus forte que les réseaux criminels. Nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de nos enfants pour les intérêts de quelques réseaux. Notre territoire n'est pas à la disposition des organisations criminelles. Le Gabon doit rester maître de ses espaces, de ses ressources et de son destin. »

Pour l'Honorable Justine Judith Lekogo, cette opération doit donc marquer le début d'une action plus large : démanteler, assainir, restaurer, surveiller et prévenir.

La fermeté de l'État doit s'inscrire dans la durée. La sécurité de nos populations, la protection de notre environnement et la souveraineté du Gabon ne sont pas négociables.