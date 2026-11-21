La Direction Générale des Financements et de la Dette (DGFD) du Sénégal a levé ce vendredi 20 novembre 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans.

Selon UMOA-Titres, organisatrice de l'opération, cette levée de fonds vise à faire face aux besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal.

C'est ainsi que la DGFD a mis en adjudication un montant de 50 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 110,031 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 220,06%.

Le montant des soumissions retenu se situe à 55 milliards (essentiellement des obligations) et celui rejeté à 55,031 milliards. Ce qui donne un taux d'absorption de 49,99%.

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Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,24% pour les obligations de 3 ans et 8,33% pour celles de 5 ans.

La DGFD a promis aux investisseurs le remboursement du capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 23 novembre 2029 pour les titres de 3 ans et au 23 novembre 2031 pour ceux de 5 ans. L'émetteur réglera les intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans, et ce dès la fin de la première année.