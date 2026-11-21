Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 20 novembre 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré leur sixième journée de baisse ininterrompue contrairement aux séances précédentes.

Mais contrairement à la veille, les baisses ont été moins accentuées. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,21% (contre moins 1,40% précédemment) à 492,89 points contre 493,95 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,29% (contre moins1,51% la veille) à 238,73 points contre 239,43 points le jeudi 19 novembre 2026. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est légèrement replié de 0,03% (contre moins 0,60% la veille) à 186,61 points contre 186,66 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une baisse de 0,35% (contre moins 2,62% précédemment) à 337,96 points contre 339,15 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 0,22% (contre moins1,40 % la veille) à 198,63 points contre 199,06 points le 19 novembre 2026.

La valeur totale des transactions s'est établie à 4,610 milliards de FCFA contre 11,146 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 6,536 milliards.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 19 328,818 milliards de FCFA contre 19 370, 403 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 41,585 milliards.

Celle du marché des obligations a enregistré aussi une hausse de 3,57 milliards de FCFA, à 13 424,990 milliards de FCFA contre 13 421,420 milliards de FCFA le 19 novembre 2026.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 44 000 FCFA), BOA Niger (plus 6,51% à 4 420 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,29% à 3 720 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,81% à 2 180 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 4 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,63% à 3 030 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,66% à 27 505 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,28% à 1 230 FCFA), Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (moins 4,18% à 8 145 FCFA) et BIIC Bénin (moins 3,85% à 7 500 FCFA).