La Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présidé, jeudi à Rabat, la 2e réunion interministérielle consacrée à l'examen du pouvoir d'achat des citoyens et aux mesures à même de garantir la stabilité des prix des produits de base, notamment des légumes et des viandes, et de préserver le niveau de vie des ménages.

Au début de la réunion, Mme El Mansouri a souligné que la protection du pouvoir d'achat des citoyens demeure une priorité gouvernementale majeure, notant que l'Exécutif suit de près les fluctuations des prix et l'état d'approvisionnement dans les différents marchés nationaux, et intervient de manière proactive pour remédier à tout dysfonctionnement susceptible d'affecter le quotidien des citoyennes et des citoyens, indique un communiqué du Département de la Cheffe du gouvernement.

En ce qui concerne les légumes, la réunion s'est penchée sur les moyens de renforcer l'offre et d'assurer la disponibilité de ces denrées vitales à des prix raisonnables sur les marchés intérieurs, en accordant la priorité au soutien du marché national et à la garantie de son équilibre, tout en procédant à la révision des chaines de distribution et à la réduction des intermédiaires pour limiter la hausse injustifiée des prix.

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S'agissant des viandes, la réunion a été l'occasion d'évaluer la situation du marché, en mettant l'accent sur la régulation des circuits de commercialisation afin de garantir la transparence et la stabilité des prix, parallèlement à la poursuite des efforts et des mesures visant à reconstituer et à soutenir le cheptel national, de manière à assurer la durabilité de la production nationale et à répondre aux besoins de consommation interne à moyen et long termes.

Au terme de cette rencontre, la Cheffe du gouvernement a appelé les différents départements ministériels, les autorités locales et les services de contrôle à poursuivre la mobilisation sur le terrain et à intensifier la coordination pour garantir la mise en oeuvre immédiate de ces mesures.

Ont assisté à cette réunion le ministre de l'Intérieur, le Secrétaire général du gouvernement, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Performance publique, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Inclusion économique, ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, chargé de la Pêche maritime.