Les mélomanes ont été conviés, jeudi soir, au Théâtre Mohammed V de Rabat, à une série de prestations musicales variées, mêlant rythmes africains, jazz et musique brésilienne contemporaine, dans le cadre de la 13e édition du festival « Visa for Music ».

L'artiste Siân Pottok a ouvert le bal avec des morceaux de son album « Deep Waters », sorti en 2024, ainsi que plusieurs singles, notamment « Je Danse sur Toi », en collaboration avec Fatoumata Diawara, et des titres issus de son nouvel album « Animal ».

Auteure-compositrice, musicienne, interprète et photographe d'origine indienne, congolaise, belge, slovaque et américaine, l'artiste propose un univers musical fusionnant influences africaines, jazz, folk, soul, pop alternative et rythmes brésiliens.

Dans une déclaration à la MAP, la chanteuse et joueuse de kamélé ngoni, un instrument traditionnel à cordes d'Afrique de l'Ouest, originaire notamment du Mali et du Burkina Faso, a exprimé sa grande admiration pour la beauté de Rabat, la capitale, ainsi que pour l'accueil chaleureux du public marocain.

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Elle a précisé que le spectacle présenté au Théâtre Mohammed V, aux côtés du musicien Maxime Berton, proposait un répertoire composé de plusieurs de ses anciennes chansons ainsi que d'extraits de son nouvel album. L'artiste a également salué la réaction exceptionnelle et l'enthousiasme du public, qui ont conféré un caractère particulier à cette première visite au Maroc.

L'ambiance festive de la soirée s'est ainsi poursuivie avec la chanteuse, auteure et compositrice brésilienne Bruna Alimonda, qui a proposé à son public des morceaux mêlant pop, musique populaire brésilienne et brega romantique, puisé notamment dans son premier album solo « Estado Febril », publié en 2024, incluant les titres « Canção de cansaço » et « Besta ».

Bruna Alimonda a exprimé sa joie de performer pour la première fois au Maroc et d'y animer un concert réussi à Rabat. Originaire de l'État du Pernambouc, l'artiste a mis en avant la grande proximité entre l'hospitalité marocaine et la convivialité du peuple brésilien, se disant fascinée par le patrimoine culturel et musical du Royaume ainsi que par sa gastronomie, tout en faisant part de son souhait de découvrir d'autres villes marocaines.

En clôture de cette soirée, le chanteur, danseur, compositeur et chercheur haïtien Erol Josué a embarqué le public dans un voyage musical singulier fusionnant chants sacrés et rythmes haïtiens. Il a couronné sa performance par un morceau spécial en commémoration du 223e anniversaire de la bataille de Vertières en Haïti, célébré le 18 novembre.

Au programme artistique de cette édition, qui se poursuit jusqu'à samedi, figurent des concerts live et une scène dédiée aux musiques électroniques sur le site du Chellah, ainsi que la partie « Focus Maroc » réunissant quatre projets de la scène musicale marocaine.