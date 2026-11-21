À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de protection de l'enfance, la participation active du ministère de la Santé à la visite de terrain organisée aujourd'hui au profit d'un groupe de 40 élèves au siège de la Direction générale des unités d'intervention à Bouchoucha et qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération stratégique avec la Direction de la police judiciaire, et plus particulièrement la sous-direction de la prévention sociale, a pour objectif de garantir une prise en charge globale des enfants victimes de violence et d'exploitation. C'est en tout cas l'orientation réaffirmée ce vendredi 20 novembre 2026 par le docteur Mohamed Allouche, chef du service de médecine légale à l'Hôpital Charles Nicolle et responsable de l'unité Enjad au sein de l'établissement.

Dans une déclaration accordée au micro de Diwan FM, le spécialiste a expliqué que cette immersion sur le terrain a offert une opportunité privilégiée d'établir un contact direct et bienveillant avec les jeunes élèves. Une opportunité qui permet de leur présenter, et de manière accessible et pédagogique, le rôle fondamental de la médecine légale et des structures sanitaires publiques dans l'accompagnement et la protection des mineurs confrontés à des situations d'agression ou d'abus.

Abordant les mécanismes d'intervention face aux phénomènes de violence juvénile et aux risques liés aux addictions, Mohamed Allouche a précisé que l'action de l'unité Enjad s'articule justement autour de deux axes complémentaires. Le premier volet réside dans la prise en charge médico-légale diligente des enfants victimes tout en leur assurant un accueil sécurisé, en leur offrant des soins médicaux spécialisés ainsi qu'un suivi juridique indispensable à la préservation de leurs droits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le second axe de cette stratégie, explique encore l'intervenant, « repose sur une démarche préventive et éducative de proximité, à travers laquelle la psychologue clinicienne de l'unité Enjad, Aïda Neffati, joue un rôle central dans la coordination et l'animation de campagnes de sensibilisation périodiques menées conjointement avec la sous-direction de la prévention sociale au sein des écoles préparatoires et des lycées ».

Selon le docteur Mohamed Allouche, ces actions de terrain ambitionnent de prémunir les jeunes générations contre les dangers de la consommation de substances stupéfiantes et de la dépendance Et ce, tout en les armant des repères psychologiques et pratiques nécessaires afin d'adopter les bons réflexes et solliciter, sans crainte, la protection des institutions de l'État face à toute forme d'abus, d'atteinte ou de violence.