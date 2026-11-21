Reçu en audience le 19 novembre à Brazzaville, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique (OMS-Afro), le Pr Mohamed Yakub Janabi, a rassuré l'opinion que le siège de cette institution ne sera pas délocalisé.

Il n'est pas question de délocaliser le siège de l'OMS-Afrique du Congo. « Le siège de l'OMS à Brazzaville, notamment au Djoué, est et restera à Brazzaville. En tant que directeur régional, je vous donne ma parole officielle que le siège restera à Brazzaville, en République du Congo. L'un des points aussi que j'aimerais aborder ici, c'est qu'il y a près de 237 Congolais qui travaillent à l'OMS, et parmi ces 237 Congolais, il y a 208 qui sont à Brazzaville, au siège du bureau régional.

On a fait quelques mouvements de staff, une dizaine en Afrique du Sud, deux à Nairobi, mais au contraire, on a ramené à Brazzaville près de 18 personnes. Donc, j'aimerais formellement ici vous dire que le siège restera à Brazzaville », a insisté le Pr Mohamed Yakub Janabi, précisant que l'OMS-Afro est en train d'étudier avec le Congo la possibilité de construire un nouveau siège dans la capitale congolaise.

La lutte contre Ebola

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Denis Sassou N'Guesso et son hôte ont, également échangé sur la riposte sanitaire contre l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo (RDC), avec un accent particulier sur les mesures de vigilance et de riposte mises en place pour éradiquer cette épidémie. En effet, cette épidémie a déjà causé plusieurs cas de décès avec d'éventuels risques de propagation vers les pays voisins.

C'est ainsi que l'OMS-Afrique l'a placé au rang d'urgence sanitaire publique pour la région. Pour le chef du Bureau régional de l'OMS Afrique, des mesures appropriées prises au plus haut niveau des États pour favoriser l'accès du personnel soignant et autres techniciens épidémiologistes peuvent stopper cette maladie, notamment dans les zones de conflit en RDC.

« La situation d'Ebola en RDC est effectivement préoccupante, avec plus de 11 000 cas qui ont été rapportés, plus de 5000 décès. Mais comme vous le savez, pour arriver à contrôler cette épidémie, il y a un certain nombre d'actions qui sont nécessaires. L'un des obstacles qui freinent la mise en oeuvre des interventions, ce sont les questions de sécurité. Et donc nous avons évoqué avec le président la possibilité d'un plaidoyer au plus haut niveau pour faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu au niveau de ces zones-là, où il y a beaucoup de rebelles », a plaidé le Pr Mohamed Yakub Janabi, estimant que le cessez-le-feu pourrait permettre aux acteurs de la riposte à l'épidémie d'Ebola de mener librement leurs interventions.