L'écrivain Simon Batoumeni a présenté, le 18 novembre, au public, à l'occasion des Rencontres littéraires organisées à l'Institut français du Congo à Brazzaville, son roman intitulé « Les démons de l'Empereur ».

Entre récit historique et fiction romanesque, écrit le critique littéraire, Pierre Nsémou, à qui revenait la charge de faire l'exégèse de l'oeuvre en débat, Simon Batoumeni plonge le lecteur dans un voyage dans l'au-delà où se mêlent étrangement des scènes à la fois vraisemblables et invraisemblables. L'Empereur Tibère, personnage principal, a été orphelin depuis neuf ans. Il a été soldat à quinze ans et héritier malgré lui du trône d'Auguste.

Tibère a tout vu et tout connu : les privilèges d'un prince, la gloire militaire, l'amour sacrifié sur l'autel du pouvoir, le deuil d'êtres chers, l'exil, la trahison... Tout ce lot de malheurs a constitué ce qu'on a appelé les démons de l'Empereur.

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Aux portes de la mort, celui que l'Histoire a condamné livre enfin sa vérité : autocritique d'un esprit lucide broyé par un rôle trop grand, aveu d'une âme intègre corrompu par l'exercice du pouvoir, témoignage d'un homme que Rome a dévoré vivant. Plongez dans une confession intime et bouleversante, entre mémoire et délire, entre grandeur et ruine. Ainsi, pouvait-on lire sur la quatrième de couverture du roman.

Dans un échange proactif avec le public, l'auteur de l'oeuvre a noté que ce roman est un mystère qu'il a voulu partagé avec tout le monde ; sachant, a-t-il poursuivi, que la société actuelle est le plongement de la Rome antique car, a-t-il expliqué, le monde moderne a hérité la vie institutionnelle de la Rome antique.

Notes sur l'auteur

Simon Batoumeni est un auteur congolais passionné d'histoire et de littérature. Il a choisi la fiction pour donner voix à une figure que l'Histoire a jugée sans bien l'entendre et le comprendre, selon lui. « Les démons de l'Empereur » est son premier roman. Il souligne, dans cette oeuvre, le lien entre pouvoir, morale et condition humaine. Pour lui, l'Antiquité n'est jamais aussi lointain qu'elle le paraît.