Pour sa première réunion depuis le retour du Premier ministre de l'étranger, le Conseil des ministres a approuvé, ce vendredi 20 novembre, des projets d'urgence de Rs 920 millions contre la crise de l'eau et deux projets de loi sur l'adoption.

Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 20 novembre sous la présidence du Premier ministre, Navin Ramgoolam. Il s'agissait de la première séance depuis son retour du Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM), à Antigua-et-Barbuda, et du Forum de Paris sur la Paix.

L'eau a dominé les travaux. Le raccordement de Tamarind Falls à la station de traitement de La Marie est sur le point d'être achevé. Il doit apporter quelque 20 000 mètres cubes d'eau par jour, soit les besoins quotidiens d'environ 20 000 familles. Il doit aussi réduire le déficit dans les régions desservies par Mare-aux-Vacoas, en particulier les hautes et moyennes Plaines-Wilhems.

Exploitées jusqu'ici surtout pour l'hydroélectricité, ces eaux serviront désormais aussi à la production d'eau potable. La Central Water Authority (CWA) y voit une expérience pilote pour d'autres sites hydroélectriques. Le réservoir de Mare-aux-Vacoas n'est plus rempli qu'à 31,9 % de sa capacité normale.

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Ce chantier s'inscrit dans un ensemble de projets d'urgence de Rs 920 millions confiés à la CWA. Il comprend le pompage de Mare-Longue vers La Marie, le transfert des eaux de Tamarind Falls et de Sept-Cascades, l'achat de citernes de 30 mètres cubes et l'installation de filtres sous pression sur les rivières et les barrages. S'y ajoutent l'exploitation de forages et la mobilisation de camions-citernes.

Par ailleurs, la CWA rencontrera en début de semaine prochaine la National Housing Development Company et la National Social Living Development Ltd, dont certaines résidences connaissent des problèmes structurels d'alimentation en eau. À Paris, l'Agence française de développement (AFD) s'est dite disposée à accompagner Maurice à hauteur d'environ 120 millions d'euros (Rs 6,3 milliards), dont 20 millions de dons de l'Union européenne, pour moderniser le réseau et accroître la production.

Sur le plan législatif, le Cabinet a donné son feu vert au Child Adoption Bill et au Code Civil Mauricien (Amendment) Bill. Le premier crée une Mauritius Child Adoption Authority (MCAA). Celle-ci sera chargée de l'adoption nationale et internationale et désignée autorité centrale au titre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle évaluera les futurs parents adoptifs, qui devront détenir un certificat d'éligibilité, et suivra l'enfant avant et après son placement.

Le texte met l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de la procédure et tient compte de sa parole selon son âge et sa maturité. Le Child Adoption Bill sera présenté en première lecture à l'Assemblée nationale ce mardi 24 novembre.

Le Conseil a aussi approuvé des amendements, en Committee Stage, au National Crime Agency Bill et au Secretariat of the Independent Advisory Panel Bill, à l'issue de consultations. Le gouvernement souligne que la National Crime Agency n'existera qu'après le vote de la loi et juge prématurée toute spéculation sur ses futurs employés.

Enfin, les Night Markets reviennent pour les fêtes. À Port-Louis, celui du Champ-de-Mars ouvrira le vendredi 18 décembre, de 18 heures à 1 heure du matin, avec une possible extension en journée. Quelque 320 marchands y disposeront chacun d'un emplacement de 3 mètres sur 3, au tarif de Rs 150 par jour, comme l'an dernier. Plus de 2 000 places de stationnement seront disponibles.

Dès le lundi 14 décembre, d'autres collectivités locales prendront le relais à Rose-Hill, à Quatre-Bornes, à Curepipe, à Chemin-Grenier, à Rivière-des-Anguilles, à Surinam, à Rose-Belle et à Mahébourg.