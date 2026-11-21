La période de fin d'année rime avec le plein de concerts, d'animations musicales en tout genre. C'est le moment de l'année où les acteurs culturels sont les plus sollicités. Dans ce même élan, on va assister à la guerre des titres pour le concours du disque de l'année 2026. Le bal est ouvert à toute stratégie pour se faire élire, comme en campagne électorale. Aux oubliettes l'esprit de solidarité artistique, expression éphémère dans le contexte local, le temps est à la course au titre. Quatre chansons seront élues chansons de 2026, dans la catégorie locale, sur quatre radios, faisant la joie des auditeurs uniquement.

Comment persister à s'engager dans cette voie alors que les plus grands perdants restent les artistes, soit les ayants droit de l'oeuvre élue ? On a entendu toutes sortes de propositions pour un modèle qui accorde davantage de récompenses à l'artiste. Les demandes pour changer le modèle en place depuis des lustres restent lettre morte, souvent avortées par les artistes euxmêmes. L'individualisme l'emporte sur le collectif. Le titre honorifique semble plus important que les conditions et le traitement auxquels sont confrontés les artistes depuis la création du concours du disque de l'année. Même si les avis sont partagés parmi les artistes, la tendance au statu quo domine le débat.

Utopie

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Le goût de la célébrité, de la notoriété entourant la consécration du disque de l'année à une saveur différente au point où la rivalité est de rigueur sous le soleil ardent. La venue des radios privées a compliqué encore plus l'enjeu, tout en amplifiant les clashs entre les chanteurs en compétition.

Rendre le concours plus juste et plus favorable aux auteurs et interprètes semble être une utopie, au vu et au su du climat qui règne durant cette période. Même si les voix s'élèvent à chaque saison des disques, au final, les formules proposées par les radios s'imposent. Et l'artiste se retrouve toujours perdant à la fin de la course au titre cosmétique de chanson de l'année.

Remporter le titre de chanson de 2026, peu importe la catégorie, ne procure pas plus de faveurs ni d'occasions aux élus. Allez demander aux gagnants de l'édition 2025 ce que ce prix a apporté de concret dans leur carrière au cours de l'année 2026. Bon nombre ne se souviennent plus des gagnants de l'an dernier. Malgré ce triste constat, la guerre pour se voir élire va inonder les réseaux et amplifier le débat stérile autour d'un concours qui n'a presque plus de sens dans le format actuel.

Le lobbying des producteur s et des éditeurs va s'activer en coulisses pour faire figurer leurs poulains dans la liste finale des radios. Les campagnes de vote par SMS pour bien positionner les productions vont suivre pour mettre toutes les chances de leur côté. Folklorique, à l'image d'une campagne électorale, les artistes seront au front pour se faire élire. Les listes des présélections sont déjà disponibles pour toutes les radios. À vos marques... chantez en choeur !