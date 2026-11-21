L'ambassadeur Al-Sadig Abdallah Elias, a présenté jeudi une copie de ses lettres de créance au directeur du protocole au ministère grec des Affaires étrangères, Dimitrios Zévilakis, avant leur remise officielle au président grec, prévue en décembre prochain.

Les échanges ont porté sur les perspectives de développement des relations bilatérales entre les deux pays.

L'ambassadeur a affirmé la volonté de consolider la coopération bilatérale, mettant en avant la profondeur des liens entre Khartoum et Athènes.

De son côté, le directeur du protocole lui a souhaité plein succès dans ses fonctions et assuré que le ministère est prêt à lui apporter le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa mission.