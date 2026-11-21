Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a adressé un télégramme de félicitations à Sa Majesté le sultan Haitham bin Tariq, sultan d'Oman, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Le président du conseil de souveraineté a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de bonne santé et de bonheur à Sa Majesté, ainsi que de progrès et de développement au gouvernement et au peuple de sultanat d'Oman, pays frère.

Il a salué la profondeur des relations fraternelles qui lient les deux pays, affirmant son souci constant de renforcer, de consolider et de développer les perspectives de coopération commune dans tous les domaines, de manière à réaliser les objectifs communs des deux pays et des deux peuples frères.