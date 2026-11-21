Le gouvernement soudanais a exprimé sa pleine solidarité avec le Koweït et condamné les attaques menées contre son territoire au moyen de drones, les qualifiant de violation flagrante de sa souveraineté.

Dans un communiqué publié jeudi, le gouvernement soudanais a fermement rejeté toute attaque visant la souveraineté des États et leur intégrité territoriale, soulignant que la sécurité du Koweït et la protection de ses citoyens font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité de la région.

Khartoum a également réaffirmé son soutien au Koweït ainsi que son appui à toutes les mesures légitimes qu'il pourrait prendre pour protéger sa sécurité, préserver sa souveraineté et garantir son intégrité territoriale.

Le gouvernement soudanais a enfin appelé à privilégier le dialogue et les solutions diplomatiques afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région.