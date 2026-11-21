Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, commandant général des Forces armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé un télégramme de félicitations à Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Royaume du Maroc, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de son pays.

Dans son télégramme, Al-Burhan a dit: « À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la Royaume du Maroc, frère, j'ai le plaisir de vous adresser, en ma qualité personnelle et au nom du peuple soudanais, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de mieux progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère, ainsi que mes vœux de bonne santé et de bonheur pour vous-même. »

Al-Burhan a salué la fermeté des relations fraternelles qui lient les deux pays et les deux peuples frères, réaffirmant la détermination à renforcer les liens de coopération commune dans tous les domaines, de façon à répondre aux aspirations et aux intérêts des deux peuples.