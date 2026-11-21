Les Lionceaux de l'Atlas ont signé une belle entame de leur participation à la Coupe du monde U17 Qatar-2026, en s'imposant face aux Îles Fidji sur le score de 6 buts à 0, en match de la 1ère journée du groupe H, disputé vendredi au terrain N°7 de l'Aspire Zone à Doha.

Dès l'entame de la rencontre, les Lionceaux de l'Atlas ont déroulé un jeu offensif qui a fait ses preuves dès la 3e minute du jeu grâce à une ouverture de score de Ismail El Aoud.

Toujours dans une dynamique offensive, Ibrahim Rabbaj a accentué l'écart à la 5e minute après une passe lumineuse de Ismail El Aoud.

Ziyad Baha a manqué de peu son occasion pour alourdir le résultat (8e), ainsi que son coéquipier Nassim Laarej (10e).

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Les protégés de Ahmed Kantari ont maintenu leur pression sur le compartiment défensif des Fidjiens qui se sont contentés d'éloigner le danger, sans pour autant faire sortir le ballon plus loin que le milieu de terrain.

Très dynamiques dans la surface de réparation adverse, les Lionceaux de l'Atlas sont parvenus à inscrire une troisième réalisation par le biais de Imran Talai (42e) après une passe décisive de Ibrahim Rabbaj.

De retour des vestiaires, Ziyad Baha a réussi à chasser son mauvais sort de la première période en transformant la passe décisive de Ismail El Aoud en réalisation (49e) et un penalty six minutes plus tard (55e).

Malgré un bloc défensif bas mis en place par les Fidjiens, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi à mettre en place leur jeu marqué par une discipline tactique irréprochable et une animation offensive qui a fait la différence au tableau de score, notamment par le biais de Adam Souidi (77e) et Mohamed Obakrim (81e).

Rami Lougmani a scellé le sort du match à la 85e minute de jeu, offrant aux Lionceaux de l'Atlas une belle victoire pour leur entrée en lice au Mondial U17.

Dans l'autre match de ce groupe, disputé plus tôt sur le terrain N° 5, l'Espagne a dominé la Chine par 5 buts à 0.

A l'issue de la première journée du groupe H, le Maroc est en tête avec 3 unités, suivi de l'Espagne (3 pts), des Îles Fidji et du Vietnam qui ferment la marche (0 pt).

La prochaine sortie du Maroc en cette compétition l'opposera à la Chine, lundi prochain sur la pelouse du terrain N°2 de l'Aspire Zone.