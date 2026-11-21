Le Maroc a plaidé, vendredi devant le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine (CPS de l'UA), en faveur d'une nouvelle approche africaine de la migration, fondée sur la solidarité, la responsabilité partagée et le respect des droits humains.

Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Leader de l'UA sur la question migratoire, plaide pour une approche africaine de la migration, fondée sur la solidarité, la responsabilité partagée et le respect des droits humains, a souligné la délégation marocaine lors d'une réunion du CPS de l'UA sur « migration, paix et sécurité ».

Le Maroc plaide aussi pour une approche globale, concertée et équilibrée, qui dépasse la seule dimension sécuritaire et place le développement, la protection des migrants et le traitement des causes profondes des déplacements au coeur des politiques migratoires africaines, a fait savoir la délégation.

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Rappelant que le Royaume considère que la migration constitue une réalité structurelle du continent africain, indissociable de ses dynamiques économiques, sociales et démographiques, la délégation a souligné que la vision marocaine, consacrée par l'Agenda Africain pour la Migration, privilégie une coordination des politiques nationales, une coopération sous-régionale renforcée et un partenariat international, afin de faire de la migration un levier de co-développement, un pilier de la coopération Sud-Sud et un vecteur de solidarité.

Elle a dans ce sens appelé à la mise en place des bases de données migratoires fiables pour soutenir l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques migratoires, soulignant aussi la nécessité de renforcer les capacités de l'Observatoire Africain des Migrations, organe principal de l'UA en la matière.

La délégation a aussi insisté sur la nécessité de lutter contre la désinformation et la stigmatisation des migrants, à travers une communication fondée sur des données fiables et à intégrer la mobilité liée au climat dans les politiques de développement et d'adaptation, avec le soutien d'un financement climatique équitable.

Elle a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, désigné Leader de l'UA sur la Question Migratoire à l'occasion du 28ème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'UA, a présenté l'Agenda Africain pour la Migration, conformément auquel le Maroc a continué à prioriser les préoccupations de l'Afrique dans son action menée sur la scène multilatérale.

Convaincu de la complémentarité des composantes de l'architecture de gouvernance de la migration, conformément à l'esprit et à la lettre de l'Agenda Africain pour la Migration, le Maroc a maintenu un engagement fort en faveur de la promotion d'une gouvernance africaine de la migration, a poursuivi la délégation, rappelant les initiatives promues et mises en œuvre dans ce cadre.

Elle a, à cet égard, indiqué que lors du Forum d'Examen des Migrations Internationales 2026, tenu du 4 au 8 mai à New York, le Maroc a plaidé pour un leadership par l'exemple dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Parmi les engagements nationaux présentés figure celui relatif au renforcement de la coopération, dans le cadre de la solidarité africaine, à travers trois axes stratégiques, dont le transfert de compétences techniques, le partage d'expertise opérationnelle, outre la standardisation des données par l'harmonisation des outils de collecte et alignement sur les normes internationales pour favoriser des décisions politiques fondées sur des données fiables, a-t-elle poursuivi.

La délégation a aussi rappelé qu'au nom du Groupe des Amis « Sport et Migration », le Maroc a organisé, en partenariat avec l'OIM, un événement parallèle en marge du Forum international d'examen des politiques migratoires 2026, consacré au thème « Sport et Migration : promouvoir l'inclusion, la protection et l'autonomisation des migrants à travers des partenariats multipartites, notamment avec les pays africains », visant à faire du sport un levier opérationnel au service des politiques migratoires inclusives.

Le Maroc a également mis en place, en coordination avec l'OIM, une plateforme pour recueillir les bonnes pratiques mises en œuvre par les pays membres du Groupe des Amis « Sport et Migration », a-t-elle enchaîné, notant que la compilation des contributions nationales, dont celles de nombreux pays africains, servira à l'élaboration d'un Recueil de Bonnes Pratiques en matière d'inclusion, de protection et d'autonomisation des migrants par le sport.

Ce document de référence, diffusé au sein du système onusien, contribuera à sensibiliser un public plus large et à inspirer de nouvelles initiatives dans d'autres contextes nationaux et régionaux, a expliqué la délégation.