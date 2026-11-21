Les systèmes de santé et de protection sociale en Afrique doivent aujourd'hui répondre à des transformations profondes, qui mettent à l'épreuve leur résilience et leur pérennité et obligent à repenser les modèles en profondeur, a souligné, vendredi à Dakhla, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Youns Bjijou.

Intervenant à l'occasion de la deuxième édition du Dakhla Global Summit, qui a ouvert ses travaux en présence d'anciens Chefs d'Etat africains, de ministres, d'élus, de responsables institutionnels, de membres de l'Académie Africaine des Sciences de la Santé, ainsi que d'enseignants-chercheurs et d'experts africains et internationaux, M. Bjijou a indiqué que les transitions démographiques et épidémiologiques font peser une pression croissante sur les établissements de soins.

L'enjeu est désormais d'agir en amont, d'investir dans la prévention, d'agir sur les comportements et d'adapter les réponses aux spécificités de chaque territoire, a-t-il expliqué, notant que la maîtrise des coûts devient de plus en plus cruciale pour garantir l'accès aux soins pour tous.

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M. Bjijou a également relevé que la pandémie de Covid-19 a brutalement rappelé qu'il n'y a pas de stabilité économique et sociale sans sécurité et surtout sans souveraineté sanitaires.

Cette leçon, a-t-il poursuivi, impose d'inscrire durablement la prévention, la préparation et la riposte aux menaces sanitaires au coeur de toutes les politiques publiques, dans une approche résolument multisectorielle, et de renforcer les capacités industrielles locales pour la production de moyens de diagnostic, de médicaments, de vaccins et d'autres contre-mesures médicales, afin de rendre les systèmes véritablement autonomes et résilients.

Par ailleurs, le ministre a souligné que « les progrès du numérique et de l'intelligence artificielle, l'essor des biotechnologies et les innovations diagnostiques et thérapeutiques offrent des leviers inédits pour repenser nos façons de prévenir, de soigner et d'accompagner ».

Il a, dans ce sens, estimé qu'il est plus que temps de s'inscrire pleinement dans cette dynamique et de préparer les institutions et les professionnels à les mettre, équitablement, au service de l'intérêt général.

Ces transformations placent les pays face à une exigence commune : offrir aux citoyens une protection juste et résiliente, capable de sécuriser le présent sans jamais hypothéquer l'avenir, a-t-il insisté.

Pour le Royaume du Maroc, cette exigence s'inscrit dans une ambition plus large de développement durable portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, fondée sur la dignité humaine, la solidarité et la justice sociale, a-t-il souligné.

Évoquant l'expérience marocaine, M. Bjijou a indiqué que la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi trouve toute sa portée dans le chantier Royal historique de généralisation de la protection sociale, qui s'articule autour de quatre piliers solidaires, à savoir l'accès universel à l'Assurance maladie obligatoire, le déploiement des allocations familiales, l'élargissement des régimes de retraite et l'extension de l'indemnité pour perte d'emploi.

Il a, à cet égard, précisé que le taux de couverture médicale est passé de 42% à près de 89% de la population en quelques années seulement, relevant, toutefois, que l'accès aux droits ne suffit pas et exige une transformation profonde de l'offre et de l'organisation des soins.

Dans ce sens, M. Bjijou a noté que « l'AMO n'est pas une simple réforme financière; elle est la porte d'entrée, le levier et le catalyseur d'une transformation bien plus vaste ».

Abordant la refonte du système national de santé, le ministre a indiqué qu'elle repose sur quatre piliers structurants et complémentaires, à savoir une gouvernance rénovée, plus territorialisée et mieux régulée, la réhabilitation et la modernisation des établissements de soins, le capital humain et une transition numérique ambitieuse.

Il a également insisté sur la nécessité de redonner à l'hôpital public toute sa noblesse et sa centralité, tout en forgeant une synergie réelle entre le public, le privé et le secteur non lucratif.

Évoquant le choix de Dakhla pour abriter ce Sommet, le ministre a indiqué qu'il fait écho à la Vision Royale d'un Sahara marocain qui relie l'Europe, le Maghreb et le Sahel à travers les échanges humains et le partage des savoirs.

Concernant la Déclaration de Dakhla 2026, qui sera adoptée samedi, M. Bjijou a émis le souhait qu'elle soit « bien plus qu'une déclaration de principe, c'est-à-dire un véritable pacte d'action, porteur d'engagements clairs, solidaires et durables ».

Il a, enfin, invité les décideurs, chercheurs et praticiens à croiser les regards et à unir leurs expertises et leurs volontés, dans un esprit d'ouverture, d'intelligence collective et de solidarité pour le plus grand bénéfice du Continent.