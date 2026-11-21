revue de presse

Tunisie : Nouvelle condamnation de cinq ans de prison contre Sihem Ben Sedrine

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a condamné, tard dans la nuit de jeudi, l'ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, à cinq ans de prison.

Dans la même affaire, l'ancien membre de l'Instance, Khaled Krichi, a écopé de quatre ans de prison. Le dossier porte sur des dépassements et des irrégularités qui auraient entaché les travaux de l'IVD, notamment lors de la conclusion d'un accord de conciliation par arbitrage avec un homme d'affaires. (Source La Presse Tunis)

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Migration en Afrique de l'Ouest : 16 pays adoptent la Déclaration de Dakar

Seize pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté vendredi 20 novembre 2026, à Dakar, une déclaration commune sur les migrations et une feuille de route régionale pour 2027-2028. La décision clôt la conférence constitutive du « processus de Dakar », un mécanisme de coopération conduit par les États, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les engagements portent sur l'ouverture de voies de migration régulière, l'accès à l'emploi et à la formation, la protection des personnes sur les routes migratoires et une meilleure coordination entre les administrations nationales. Les pays participants ont également retenu le retour volontaire et la réintégration durable parmi leurs priorités communes. (Source Bénin Web TV)

Madagascar : Au procès du drame d'Ambohimalaza, la Cour étudie les vidéos de la fête d'anniversaire

Au procès du drame d'Ambohimalaza qui avait fait 35 morts en juin 2025, la cour a visionné vendredi 20 novembre plusieurs vidéos pour tenter d'identifier l'auteur d'un éventuel empoisonnement. Récit du troisième jour du procès.

À Madagascar, le procès du drame d'Ambohimalaza se poursuit, cette affaire d'intoxication collective survenue le 14 juin 2025, lors d'une fête d'anniversaire près d'Antananarivo, où 35 personnes sont décédées, en majorité des jeunes. Le procès, retransmis en direct, s'est ouvert mercredi 18 novembre devant la Cour criminelle de la capitale malgache. Onze accusés sont jugés. Tous clament leur innocence. (Source RFI)

Monnaie unique ECO : La CEDEAO vise un démarrage par étapes dès 2027

La monnaie unique ECO de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a franchi une étape politique à Abidjan, vendredi 20 novembre 2026, avec la sixième réunion de la Task Force présidentielle dédiée au programme.

Les ministres des Finances de la région y ont examiné le cadre stratégique et opérationnel devant guider la bascule vers l'ECO à compter de 2027, sur la base d'un rapport remis par le Comité technique au terme de trois jours de travaux préparatoires, du 17 au 19 novembre.

La Côte d'Ivoire, pays hôte, était représentée par Adama Coulibaly, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, mandaté par le président Alassane Ouattara. (Source Africtelegraph)

Affaire Kémi Séba : L 'extradition vers le Bénin renvoyée au 3 février 2027, il reste en détention

La justice sud-africaine a de nouveau reporté, vendredi 20 novembre 2026, l'examen de la demande d'extradition de Kémi Séba vers le Bénin. L'activiste panafricaniste reste détenu dans l'attente de la prochaine audience, fixée au 3 février 2027.

Nouveau report dans l'affaire Kémi Séba en Afrique du Sud. Alors que la justice devait examiner ce vendredi 20 novembre la demande d'extradition introduite par les autorités béninoises, le dossier a finalement été renvoyé au 3 février 2027. L'activiste panafricaniste demeure en prison en attendant cette prochaine échéance judiciaire. (Source Afrik.com)

Guinée : Mamadi Doumbouya demande aux ministres de rendre compte de leur gestion à la télévision

Le président guinéen, Mamadi Doumbouya, a instruit, jeudi 19 novembre 2026, les membres du gouvernement de présenter le bilan de leur gestion au peuple à travers la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG). Cet exercice de redevabilité est prévu au début de l'année 2027, rapporte Guinée7.

L'annonce a été faite par Faya François Bourouno, ministre de la Modernisation de l'administration et de la Fonction publique et porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres. (Source Burkina 24)

Kenya : Sept hippopotames meurent au lac Naivasha, les tiges de maïs suspectées dans six cas

L'autorité kényane de la vie sauvage (KWS) a ouvert une enquête après la mort de sept hippopotames entre fin octobre et jeudi 19 novembre au lac Naivasha, dans le centre du pays.

Six d'entre eux pourraient avoir souffert de complications digestives après avoir ingéré des tiges de maïs hautement fermentescibles, tandis qu'une jeune femelle serait morte après avoir avalé des filets de pêche synthétiques ayant provoqué une obstruction intestinale, selon les premiers examens.

La KWS appelle à une meilleure gestion des déchets et des équipements de pêche afin de protéger les animaux sauvages. (Source Africa Radio)

Maroc : Le Festival international du film de Marrakech ouvre sa 23e édition

Les activités de la 23e édition du Festival international du film de Marrakech ont débuté ce vendredi soir et se poursuivront jusqu'au 28 novembre 2026.

Le coup d'envoi de cet événement, placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, a été donné en présence d'éminentes personnalités du monde du cinéma, de l'art, de la culture et des médias. La cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par un défilé sur le tapis rouge de plusieurs invités de marque et de stars du cinéma marocain et international.

La compétition officielle du festival connaît la participation de treize films en lice pour les prix de cette édition, devant un jury de haut niveau présidé par la star française Marion Cotillard. (Source APA News)

RDC: Grâce à sa clinique médicale, Christian Luyindama décroche le FIFPRO Merit Award 2026

L'ancien international congolais Christian Luyindama a été distingué par la FIFPRO en remportant le FIFPRO Merit Award-Player Impact 2026, une récompense qui met en lumière l'engagement social des footballeurs en dehors des terrains. La cérémonie de remise des prix s'est tenue le jeudi 19 novembre à Panama.

Cette distinction récompense notamment l'action menée par l'ex-défenseur des Léopards à travers la clinique médicale qu'il a ouverte en septembre 2023 dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. Véritable projet à vocation sociale, cette structure sanitaire accueille aujourd'hui plus de 50 patients par jour et propose plusieurs services spécialisés au bénéfice de la population. (Source Radio Okapi)

Nigeria : L'Entertainment Week Africa allie mode et intelligence artificielle

L'économie créative africaine est mise à l'honneur à Lagos lors de l'Entertainement Week Africa 2026.

Cette année encore l'événement continental couvrira plusieurs domaines du divertissement de la musique au cinéma en passant par l'intelligence artificielle et l'entreprenariat.

La mode est également représentée lors du Runway Coterie qui célèbre pendant cette édition les créations et acteurs contemporains. (Source Africa News)