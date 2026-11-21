Selon des scientifiques, l'approche "One Heath" ou (Une seule santé) est essentielle dans la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN).

« Il s'agit d'une approche d'intérêt partagé, parce qu'une mesure mise en oeuvre contre une maladie humaine peut bénéficier aux maladies animales. Ces maladies partagent souvent les mêmes vecteurs », explique Guy Roger Njitchouang, chercheur principal à la Translational research and development foundation, une institution de recherche basée au Cameroun.

Pour illustrer ses propos, le chercheur prend l'exemple de la trypanosomiase humaine (maladie du sommeil) et son vecteur, la glossine (ou mouche tsé-tsé).

"C'est le même vecteur qui transmet la maladie du sommeil aux hommes et aux bétails. Donc, lorsqu'on met en place des mesures contre la maladie du sommeil dirigées directement sur la glossine, on agit aussi en même temps sur la trypanosomiase animale"Guy Roger Njitchouang, Translational research and development foundation

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« C'est le même vecteur qui transmet les maladies aux bétails. Donc, lorsqu'on met en place des mesures contre la maladie du sommeil dirigées directement sur la glossine, on agit aussi en même temps sur la trypanosomiase animale », précise-t-il.

De plus, les systèmes de capture de glossines agissent aussi sur certaines mouches appelées tabanides et stomoxes - qui sont des vecteurs très actifs dans le cadre de la trypanosomiase animale - ce sont des vecteurs mécaniques, développe-t-il.

« En mettant tout simplement des systèmes de capture, en examinant les relations qui unissent ces individus-là, une seule mesure peut être bénéfique pour plusieurs maladies. Voilà comment le système "One Health" peut aider à lutter de façon plus efficace contre les MTN », soutient le chercheur.

Flobert Njiokou, professeur de parasitologie à l'université de Yaoundé I (Cameroun), renchérit en affirmant que pour le cas de la trypanosomiase, « si on peut traiter les animaux domestiques, c'est pratiquement impossible de traiter les animaux sauvages ».

Il vaudrait mieux, explique-t-il, s'attaquer aux vecteurs qui sont les mêmes qui transmettent la maladie à la fois chez l'animal et chez l'homme.

« Si on s'attaque à ce maillon jusqu'à éradiquer ces vecteurs, on pourrait anéantir la maladie et chez les hommes et chez les animaux. On résoudrait ainsi le problème de part et d'autre, et c'est vraiment là le concept du "One Health" », soutient-il.

Pour Dieudonné Eloundou Ombede, ingénieur de recherche à l'Ecole des sciences de la santé de l'université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé (Cameroun), la plupart des MTN ont un cycle de transmission qui nécessite une interaction entre l'homme, l'animal et l'environnement.

« Cette approche, qui vise à prendre en compte tous ces aspects, est la mieux adaptée si aujourd'hui nous voulons arriver à l'élimination des MTN, car il n'est plus question de considérer un seul aspect du cycle, mais de prendre tous les aspects dans leur globalité », ajoute-t-il.

Réservoirs animaux

Ces chercheurs ont exposé leurs arguments lors du colloque international sur les réservoirs animaux des MTN, organisé du 3 au 4 novembre à Yaoundé sur le thème : « Décrypter la contribution des réservoirs animaux à la persistance et à la résurgence des maladies tropicales négligées : accélérer leur élimination grâce à une approche "Une seule santé" ».

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les MTN continuent d'affecter plus d'un milliard de personnes dans le monde, dont environ 600 millions de personnes en Afrique.

Pour plusieurs MTN, les animaux domestiques et sauvages constituent d'importants réservoirs - des animaux capables d'héberger et de maintenir de façon prolongée un parasite pour les humains ou les autres hôtes sensibles - qui entretiennent la transmission et compromettent les efforts d'élimination.

« Si je prends le cas de la bilharziose qui est la deuxième maladie parasitaire la plus meurtrière dans le monde après le paludisme, plusieurs de ses parasites passent par les animaux domestiques ou sauvages », précise Dieudonné Eloundou Ombede.

« Donc si l'on administre uniquement des médicaments chez l'homme, ces animaux vont continuer à libérer le parasite dans l'environnement qui, par la suite, va encore infecter l'homme », explique-t-il.

Selon lui, il est primordial de prendre en compte ces réservoirs animaux, en mettant en place des méthodes pour les traiter afin d'éviter qu'ils ne continuent de perpétuer la transmission des parasites.

Guy Roger Njitchouang explique qu'il y a une relation complexe entre l'homme, le vecteur et les animaux, « parce que les vecteurs interagissent et peuvent prélever les parasites que les animaux peuvent maintenir ».

« A un moment donné où la maladie est absente chez l'homme, si la mouche vectrice prélève le parasite chez l'animal, compte tenu de son opportunisme alimentaire possible, elle peut réintroduire la maladie dans le circuit humain » commente-t-il.

Le chercheur évoque d'ailleurs le cas de la réactivation du foyer de trypanosomiase humaine à Fontem, région du Sud-Ouest du Cameroun, en 1990 à la suite d'une épizootie de peste porcine.

D'après lui, l'assainissement de ces réservoirs animaux domestiques et sauvages passe par la mise en place de stratégies de lutte antivectorielle « bien pensées », car, dit-il, il y a des espaces marginaux et physiquement difficiles d'accès qui doivent être atteints.

« Ce sur quoi nous sommes en train de réfléchir dans le cadre de la trypanosomiase, c'est la paratransgénèse, qui est l'utilisation des mouches transgéniques pour lutter contre les mouches sauvages qui sont pathogènes », confie Guy Roger Njitchouang.

Puis il ajoute : « Si on procède à la libération de ces mouches transgéniques, dotées de certaines capacités développées par la science, ces mouches sont capables de contribuer au nettoyage du réservoir de mouches sauvages », résume-t-il.

Lutte antivectorielle

Flobert Njiokou relève qu'il y a des méthodes de lutte qui ne sont pas acceptées par l'environnement parce qu'elles sont plus polluantes.

« On pourrait donc avoir des méthodes de lutte comme le piégeage. Il y a d'autres méthodes plus compliquées comme la paratransgénèse pour laquelle il faut transformer des bactéries qui sont insérées chez les vecteurs pour qu'ils ne soient plus capables de transmettre la maladie », indique l'enseignant.

Ces méthodes, enchaine-t-il, « montrent qu'on peut mener cette lutte antivectorielle sans nuire à l'environnement. En ce moment-là, on aura protégé l'animal, l'homme et l'environnement ».

La mise en place de ces méthodes de lutte qui tient compte de l'approche "Une seule santé", ajoute l'enseignant de parasitologie, nécessite non seulement l'engagement des scientifiques, mais aussi celui des gouvernements.

D'après Priscilla Anya Amvella, sous-directrice de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées (SDLPMTN), au Cameroun, le ministère de la Santé publique (MINSANTÉ) est fortement impliqué dans l'approche "One Health".

« Le MINSANTÉ accompagne la plateforme nationale "Une seule santé " dans la mise en oeuvre des interventions. Que ce soient les maladies à potentiel épidémique ou les MTN », souligne-t-elle.

Les réservoirs animaux jouent un rôle essentiel dans la transmission des MTN, il est donc important, soutient-elle, de renforcer la collaboration entre les différents secteurs pour atteindre les objectifs d'élimination des MTN.