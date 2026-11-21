Paul Mendy a connu une adaptation express en équipe nationale du Sénégal. Appelé pour la première fois par Patrick Vieira, l'attaquant de Cagliari a marqué face au Soudan, pour sa deuxième entrée en jeu seulement. Son entraineur Fabio Pisacane a toutefois tenu à envoyer un message clair à son protégé.

Paul Mendy a connu des débuts idylliques. Pour sa deuxième entrée en jeu le lundi 16 novembre 2026, l'attaquant de 19 ans a marqué son premier but avec le Sénégal. Des débuts tonitruants qui ont fait réagir son entraineur à Cagliari, Fabio Pisacane. Ce dernier, satisfait, a toutefois enjoint son poulain à travailler davantage.

« À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il se laisse distraire par ce qui lui arrive. Il a brûlé les étapes (passé très vite des U19 au groupe pro NDLR), mais il sait que le football est une usine à illusions. Aujourd'hui, tu es un phénomène ; demain, tu risques de te blesser. Il sait qu'il doit continuer à travailler. Il est très concentré. Si vous me demandez s'il était plus heureux ces derniers jours, je dirais que oui, mais il est toujours souriant », a-t-il lancé en conférence de presse ce vendredi 20 novembre 2026.

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Pour rappel, Paul Meendy est tout aussi remarquable en club. Cette saison, il a disputé 13 matches toutes compétitions confondues pour 2 buts et 2 passes décisives.