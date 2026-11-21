Un début de Coupe du monde mitigé, mais un point qui pourrait compter. Vendredi à Doha, les Lionceaux de Lamine Sané ont arraché le match nul (1-1) face à la Croatie lors de la première journée du groupe F. Menés dès la 8e minute et privés d'un joueur avant la pause, les champions d'Afrique ont su rester debout.

Sur la pelouse du Pitch 2 de l'ASPIRE Academy, le Sénégal rate son entrée. Luka Bartolović, titulaire dans le onze de Budimir, profite d'une action à peine entamée pour ouvrir le score dès la 8e minute. La frappe laisse Baba Camara, préféré à Assane Sarr, sans solution.

Après cela, les Sénégalais cherchent leurs marques, mais peinent à se procurer des occasions franches. Pire, le scénario se durcit à la 42e minute, quand Abdou Karim Diallo est expulsé. À dix contre onze, avec un but à remonter, la tâche paraît lourde.

Réaction juste avant la pause

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C'est pourtant là que le Sénégal frappe. Sur un coup de pied arrêté, Sadio sert Sega Fall Mbodji, qui égalise juste avant la mi-temps. Un but précieux, qui renvoie les deux équipes aux vestiaires à égalité.

Après la pause, la Croatie pousse mais ne parvient pas à faire la différence. Vers l'heure de jeu, la VAR est consultée sur une action litigieuse dans la surface sénégalaise : pas de penalty. Le Sénégal gère ensuite l'usure à coups de remplacements : Moussa Faye et Pape Guèye entrent à la 73e, Ismaïla Konté à la 87e, puis Fallou Gomis dans les arrêts de jeu à la place de Sadio. En face, Zagreb réagit avec Toni Ruso et Petar Lačić, sans trouver la faille.

Ce point lance le tournoi des Lionceaux. Ils retrouveront Cuba lundi, une équipe battue 5-3 par le Tadjikistan pour sa première sortie. Une occasion de décrocher une première victoire.