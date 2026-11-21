L'association Ndar Création a procédé, jeudi 19 novembre 2026, au vernissage d'une exposition de restitution des oeuvres issues de la Résidence artistique internationale des Itinéraires artistiques de Saint-Louis. Inscrite dans le programme OFF de la 16e Biennale de Dakar, cette exposition réunit 20 artistes, dont six jeunes talents, autour du thème « Trajectoires hybrides / Créer - Transmettre - Rayonner ».

La Galerie Maam Tiouth accueille depuis jeudi une trentaine d'oeuvres témoignant de la richesse des échanges entre artistes de différentes générations et de divers horizons. Cette exposition est l'aboutissement d'une résidence artistique organisée du 2 au 6 mai 2026 au Centre écologique For Sopi-Ngayna, à l'entrée de Gandiol. Pour cette 12e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis, l'association Ndar Création a choisi de renouveler son approche en privilégiant une résidence de création et des ateliers de formation, plutôt que le format habituel d'exposition.

Une orientation qui accorde une place importante à la transmission et à l'accompagnement des jeunes créateurs. « Avant, nous faisions des expositions d'arts visuels, mais cette année, nous avons changé de format pour organiser une résidence artistique et des ateliers de formation avec les jeunes talents », explique Abdou Karim Fall, artiste plasticien et président de Ndar Création.

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Au total, vingt artistes ont participé à cette expérience, dont quatorze confirmés et six jeunes talents venus de Saint-Louis, Thiès, Dakar et de Mauritanie. Parmi ces derniers figurent des élèves, des étudiants et des personnes en situation de handicap. Peinture, installations et autres expressions plastiques composent cette exposition qui donne à voir une diversité de sensibilités et de techniques.

Pour les organisateurs, l'essentiel était de favoriser les rencontres, les échanges d'expériences et l'émergence de nouvelles perspectives artistiques.

Ouverte jusqu'au 19 décembre 2026 à la Galerie Maam Tiouth, située à l'angle des rues Blaise-Diagne et Aynina Fall, l'exposition est accessible au grand public, aux amateurs d'art et aux visiteurs de la Biennale. La Fondation Cuomo en est le principal mécène. A travers cette initiative, Ndar Création entend contribuer au rayonnement de l'art contemporain africain et renforcer la place de Saint-Louis comme espace de création, de partage et de découverte artistique.