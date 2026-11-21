Le journalisme sénégalais est à l'honneur. Bada Mbathie, du quotidien Le Soleil, figure parmi les lauréats de l'édition panafricaine 2026 du Prix d'excellence du leadership local (Pell) dans la catégorie « Articles de presse ». Les résultats ont été dévoilés ce vendredi 20 novembre par l'Observatoire international de la démocratie participative (Oidp).

Placée sous l'égide de l'Union africaine, de l'Observatoire international de la démocratie participative (Oidp, Point focal Afrique) et des Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (Cglu Afrique), cette distinction récompense les acteurs qui font avancer la gouvernance locale sur le continent. Six catégories étaient en compétition, des ministères aux jeunes créateurs, en passant par les collectivités, les chercheurs et les journalistes.

Dans la catégorie des journalistes et communicants, Bada Mbathie est le seul représentant sénégalais. Il figure aux côtés de la Béninoise Kobayé Sandrine Tchobo, de la Nouvelle Tribune, primée pour les documentaires-reportages.

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Le texte récompensé, « Gestion du cadre de vie : Thiaroye Kaw retrouve son éclat grâce à ses jeunes », a été publié le 11 août 2025. Il suit l'association « Union progressiste de Yeumbeul Sud » dans sa lutte contre l'insalubrité, sous le slogan « Zéro déchet ».

Un dimanche 3 août, le journaliste la regarde investir les ruelles de la banlieue, gilets sur le dos, gants aux mains, sacs-poubelles et pinces en bandoulière. Le reportage est écrit à hauteur d'habitants. On y croise des jeunes en sueur sous une chaleur suffocante, des chauffeurs qui glissent des pièces de monnaie, des passants qui apportent des sachets d'eau et Modou Mbacké Dieng, sexagénaire qui érige l'association en modèle à vulgariser.

Bada Mbathie donne aussi la parole à Karim Bitèye, surnommé « Capitaine », qui regrette le peu d'implication des autorités locales et rappelle que les cotisations des membres financent seules le matériel. C'est là que le papier rejoint l'esprit du prix. Il montre ce que peut accomplir un quartier quand chacun s'engage pour le bien commun, sans taire les limites d'une action citoyenne laissée sans appui.

Le Sénégal a d'ailleurs brillé sur plusieurs fronts. Les communes de Khombole, Cambérène, Ngor, Ngogom et Bargny ont été distinguées, tout comme Pikine Ouest, récompensée dans deux catégories. Le Dr El Hadji Rawane Ba de l'université Cheikh Anta Diop a été primé chez les enseignants-chercheurs et le lycée de Koutal a été salué chez les jeunes créateurs avec « Koutal88 ».

Cette distinction de Bada Mbathie rejaillit sur toute la rédaction du Soleil. Elle rappelle aussi le rôle de la presse dans la valorisation des initiatives locales. En mettant en récit l'action des collectivités et des citoyens, le journalisme éclaire le débat public et fait connaître les bonnes pratiques. Mais encore faut-il accepter de se baisser.

Il y a ceux qui passent devant les ordures sans les voir et ceux qui se baissent pour les ramasser. À Thiaroye Kaw, les jeunes l'ont fait avec leurs gants et leurs râteaux. Bada Mbathie, lui, s'est baissé pour ramasser leur histoire. Et le continent vient aujourd'hui de saluer ce geste simple et rare ; celui d'un journaliste qui regarde là où l'on ne regarde plus.