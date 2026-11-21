La fiction sénégalaise « C'est la vie ! », coproduite par Mediawan Africa et l'Ong Raes, est de retour sur les écrans de Tv5 Monde.

Depuis le 2 novembre, la websérie et sa série mère, « C'est la vie ! Nouvelle génération », sont proposées sur Tv5 monde Afrique et la plateforme numérique Tv5 Monde+. Selon un communiqué, il sera question de santé reproductive, des droits des jeunes et les violences basées sur le genre. Lancée en 2014, la production retrouve ainsi une nouvelle vitrine internationale.

En douze ans, elle s'est imposée comme l'une des fictions populaires de l'Afrique francophone, en mettant en scène, avec humour et réalisme, les histoires d'amour, les conflits familiaux, les ambitions et les choix de vie qui traversent les sociétés africaines.

Diffusée à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques, elle a progressivement dépassé les frontières sénégalaises. Ce retour s'accompagne d'une présence renforcée sur les supports numériques. Les 71 épisodes de la « websérie » sont disponibles sur Tv5 Monde+ depuis le 4 novembre, tandis que des compilations hebdomadaires sont proposées sur « YouTube ». La série mère reprend, quant à elle, sur Tv5 Monde Afrique le 20 novembre.

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Outre le divertissement, « C'est la vie ! » revendique également une portée sociale. Le programme aborde notamment la santé reproductive, les droits des jeunes et les violences basées sur le genre. D'après le communiqué publié le 15 novembre par les deux coproducteurs, il compte 2,04 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et a enregistré 32 millions de vues et d'impressions au premier semestre 2026. Les partenaires mettent également en avant une hausse de 12 % de la fréquentation des structures de santé accompagnées. Une manière de rappeler que la fiction peut aussi devenir un outil de sensibilisation et de changement social.