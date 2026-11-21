Le groupe Touré Kunda figure dans la programmation musicale de Grand Theft Auto VI (GTA 6), le nouvel opus de la célèbre franchise de Rockstar Games. Son titre « Nobel » a été retenu pour la station de radio virtuelle Kaleidoscope FM. Une nouvelle vitrine internationale pour notre patrimoine musical , dans une saga vidéoludique qui a traversé près de trois décennies.

La musique sénégalaise s'invite dans l'un des univers vidéoludiques les plus populaires au monde. Le groupe Touré Kunda fait partie des artistes sélectionnés pour accompagner les joueurs de Grand Theft Auto VI. L'information figure dans les crédits musicaux officiels publiés par Rockstar Games sur son site internet. Le morceau « Nobel » apparaît dans la programmation de Kaleidoscope FM, une station de radio virtuelle animée par le personnage de DJ Dicky, interprété par l'acteur britannique Jeremy Irons.

Cette présence prend une dimension particulière au regard de l'histoire de la franchise. Lancée en 1997, la saga Grand Theft Auto, communément appelée GTA, a progressivement évolué pour devenir une référence mondiale du jeu vidéo. À ses débuts, le premier opus, développé par le studio écossais DMA Design, proposait une expérience en deux dimensions, avec une vue de dessus et un univers ouvert dans lequel les joueurs incarnaient des personnages évoluant dans des villes fictives.

Un premier tournant intervient en 2001 avec GTA III. Le passage à la 3D transforme profondément l'expérience de jeu et ouvre une nouvelle ère pour la franchise. Suivent GTA Vice City en 2002, qui plonge les joueurs dans une ville inspirée du Miami des années 1980, puis GTA San Andreas en 2004, dont l'univers s'inspire notamment de la Californie du début des années 1990.

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Treize années d'attente

En 2008, GTA IV marque une nouvelle étape avec une narration plus approfondie et un univers urbain renouvelé. Cinq ans plus tard, GTA V rencontre un succès commercial considérable. Sorti en 2013, cet opus se distingue notamment par la possibilité d'incarner trois protagonistes et par le développement de GTA Online, son mode multijoueur qui prolonge l'expérience au-delà de la campagne principale.

Après treize années d'attente depuis le précédent épisode numéroté, GTA VI poursuit cette histoire en ramenant les joueurs à Vice City, dans l'État fictif de Leonida, inspiré de la Floride. La musique y conserve une place importante. Les stations de radio virtuelles permettent de naviguer entre plusieurs genres et univers musicaux, faisant de la bande-son une composante essentielle de l'identité du jeu.

C'est dans cet environnement que s'inscrit la présence de Touré Kunda. Fondé par les frères Ismaïla et Sixu Touré, le groupe s'est imposé comme l'une des formations emblématiques de la musique sénégalaise et africaine. Son parcours international et son répertoire, nourri de sonorités traditionnelles et d'influences diverses, ont contribué à faire connaître la richesse musicale du continent bien au-delà de ses frontières.

La disparition d'Ismaïla Touré, survenue en décembre 2023, n'a toutefois pas effacé l'empreinte laissée par cette formation. À travers son répertoire et son héritage musical, Touré Kunda continue de marquer les esprits et de traverser les générations. La présence de son titre « Nobel » dans GTA 6 en constitue une nouvelle illustration.