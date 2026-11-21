Depuis le 16 juillet 2026, le Pr Mamadou Sidibé est le Directeur général de l'Enseignement supérieur (Dges). Ce scientifique chevronné cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur. Il était jusqu'ici coordonnateur de l'Université Souleymane Niang de Matam.

Le remplaçant du Pr Abdoul Aziz Diouf à la tête de la Direction générale de l'Enseignement supérieur (Dges) est connu. Il s'agit du Pr Mamadou Sidibé qui était jusqu'à sa nomination, coordonnateur de l'Université Souleymane Niang de Matam. M. Sidibé a été nommé le 16 juillet 2026 par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres.

Au cours d'un entretien, le nouveau Dges a décliné sa feuille de route étalée sur cinq priorités. Il a confié que la première, c'est de réussir l'orientation des bacheliers. Il s'agit, selon Mamadou Sidibé, de faire en sorte que tous les bacheliers soient orientés dans les différentes universités et Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep).

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La deuxième priorité, c'est de tout faire pour remettre le calendrier universitaire sous contrôle. Comme troisième priorité, M. Sidibé souligne qu'il s'agit d'accélérer le recrutement des enseignants et d'achever les infrastructures. La quatrième est de sécuriser les conditions financières et sociales de la rentrée universitaire. Et, enfin, la cinquième priorité, c'est de consolider la qualité et la gouvernance des formations.

« Ce sont les cinq priorités fixées par le président de la République et le ministre de l'Enseignement supérieur », a confié le Directeur général de l'Enseignement supérieur. Mamadou Sidibé promet de faire le maximum pour mériter cette confiance du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Dans son Cv consulté par « Le Soleil » après sa nomination à l'Université de Matam en 2022, le Pr Sidibé informait être un produit de l'Ucad où il a démarré sa carrière d'enseignant en 1992. Avant sa nomination comme coordonnateur de l'Université de Matam, en novembre 2022, il était Doyen de la Faculté des sciences et techniques (Fst) de l'Ucad. Natif de Dakar, Mamadou Sidibé a eu son baccalauréat en 1984 au Lycée Limamou Laye de Guédiawaye.

Ensuite, il est orienté à la Fst de l'Ucad. Entre 1985 et 1992, il décroche tous ses diplômes en physique et chimie et un doctorat de troisième cycle en chimie minérale. En 1998, il obtint le Doctorat d'État en Chimie minérale avec la mention « Très honorable avec les félicitations du jury ». M. Sidibé a démarré sa carrière d'enseignement à la Fst en 1992.

Dans cette faculté, il a occupé successivement les fonctions de Chef du Département de Chimie (2007 à 2011), Assesseur de la Fst (2015 à 2020), Doyen par intérim (2020 à novembre 2021) et Doyen (décembre 2021-décembre 2022). Durant sa carrière d'enseignant-chercheur, Mamadou Sidibé a précisé avoir encadré quatre docteurs et trois doctorants en co-encadrement. Il est auteur de 40 publications scientifiques.