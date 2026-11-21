Réunis à l'hôtel Azalaï, les ministres de la région ont ouvert vendredi le segment ministériel d'une conférence appelée à aboutir à une Déclaration de Dakar et à une Feuille de route régionale.

Faire de la mobilité humaine un chantier commun plutôt qu'une somme de réponses nationales : c'est le pari du « processus de coopération sur les questions migratoires en Afrique de l'Ouest », officiellement lancé ce vendredi 20 novembre 2026 à Dakar. Les ministres de la région se sont retrouvés à l'hôtel Azalaï pour la phase politique d'une conférence préparée de longue date, en présence de la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope.

Retenu hors du territoire par des obligations imprévues, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a confié l'ouverture des travaux au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr. Devant les chefs de délégation, les diplomates, les organisations régionales et internationales et les partenaires techniques et financiers, ce dernier a d'abord choisi de replacer la question dans le temps long de la région.

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« Bien avant que nos frontières ne soient tracées, les peuples de l'Afrique de l'Ouest allaient déjà d'un royaume à l'autre, au gré du commerce et de la quête du savoir. La mobilité est inscrite dans notre histoire ; elle a façonné nos familles comme nos cités. Mais lorsque l'espoir d'une vie meilleure se brise au large de nos côtes, elle devient un drame qui interpelle chacun de nos Etats », a-t-il déclaré.

Prévention et fermeté face aux passeurs

Le ministre a ensuite rattaché la démarche à la politique du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dont il a transmis le salut aux participants. « Le Président de la République a fait de la prévention de la migration irrégulière une priorité, en instituant un programme budgétaire spécial qui lui est consacré. Il a également appelé à sanctionner avec sévérité les réseaux de passeurs, ces « marchands d'illusions » qui exposent notre jeunesse à des périls mortels », a-t-il rappelé, avant d'ajouter que la conférence « prolonge cette vision en l'inscrivant dans une démarche régionale ».

Cette réunion ministérielle fait suite à deux jours de travaux menés par des experts, des points focaux nationaux et des techniciens, salués par Me Sarr pour leur « rigueur » et leur « détermination ». Leurs échanges ont permis, selon lui, d'établir un diagnostic partagé des dynamiques migratoires de la région. Le ministre a aussi remercié l'OIM, dont l'appui technique et l'expertise ont été « déterminants », des consultations nationales jusqu'à l'organisation de la conférence.

Un cadre « durable et évolutif »

Pour le Garde des Sceaux, ce processus, engagé il y a plusieurs mois et animé par le Sénégal, traduit une volonté politique claire. « Il répond à la volonté des Etats ouest-africains d'assumer pleinement la gouvernance des migrations, à travers un cadre régional durable et évolutif, fondé sur le dialogue politique et les échanges techniques », a-t-il expliqué.

L'objectif, a-t-il précisé, est de « bâtir ensemble un espace de coopération renforcée, capable de rapprocher nos priorités nationales et de favoriser des réponses concertées, adaptées aux réalités de la mobilité dans les pays d'origine, de transit, de destination ou de retour ».

Trois priorités se dégagent des travaux des experts : renforcer la gouvernance régionale de la mobilité humaine, protéger effectivement les migrants tout au long des routes migratoires, et valoriser la mobilité comme facteur d'intégration et de développement durable. Elles doivent servir de socle à la Déclaration de Dakar, qui fixera les principes directeurs de la coopération. Une Feuille de route régionale la complétera, en détaillant les actions prioritaires, les responsabilités de chacun ainsi que les mécanismes de suivi et de coordination.

Le rôle de la justice

Garde des Sceaux, Me Sarr a tenu à souligner la dimension judiciaire du dossier. « La lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes suppose une entraide judiciaire efficace entre nos Etats », a-t-il affirmé, estimant que la pleine efficacité des futurs instruments dépendrait du concours de la justice.